Las divergencias en la izquierda oscurecen el futuro del Presupuesto del Principado

"La música de los números" no suena mal a los oídos de Izquierda Unida, todavía mejor que "la letra de la gestión cotidiana" del Gobierno. Pero Podemos no baila ni con la letra ni con la música de un proyecto de Presupuesto autonómico que enfila el camino de la Junta General con el futuro ensombrecido por la discordancia de la izquierda. El "me gusta" inicial de IU y el persistente pulgar hacia abajo de Podemos son dos versiones divergentes sobre el peso que tiene en las cuentas la política social y dejan el documento encallado en un solo conato de apoyo todavía insuficiente para su aprobación. Sigue "abierto a la negociación", permanece atascado.

Una vez que IU avanzó ayer que reconoce sus propuestas en los números, ahora es Podemos el tope principal del Presupuesto, un obstáculo que de permanecer obstruiría definitivamente la aprobación de las cuentas tal y como la quiere el Gobierno, con apoyos a su izquierda. El portavoz de la formación morada en la Junta, Emilio León, reafirma a la vista de los números lo que ya pensaba, que "los avances y propuestas del PSOE son insuficientes para que Podemos avale este Presupuesto". Observa el doce por ciento que cubre el gasto en amortizaciones e intereses y se asombra. Porque no ve sus condiciones educativas y lamenta que "se haya avanzado más en el pago de la deuda a las entidades bancarias que en atender las demandas de la comunidad educativa, que pedía la integración en la red pública de las escuelas infantiles, y las de las familias, que reclaman su gratuidad". Compara y protesta. "Nos llama la atención", subraya, "que se pongan trabas económicas a la integración de las guarderías mientras hay partidas importantes de deuda improductiva, una de ellas las de Sogepsa, que debe 150 millones y tiene 23,1 en el Presupuesto".

Aprecia León, dando la vuelta a la expresión que utilizó el martes la consejera de Hacienda, "un margen de mejora limitado" que sin cerrar "ninguna vía de diálogo" pende ahora de "acuerdos casi de índole extraparlamentaria" que exigen "una firme voluntad por parte del Gobierno", pero ya adelanta que no habrá trato "si se anteponen los intereses de las entidades bancarias, si se avala a malos pagadores que no permiten desplegar los servicios de calidad que merece la sociedad".

Nada que ver con IU, que juega a otra cosa sobre todo desde que ayer encontró en el proyecto la traslación numérica de sus propuestas sociales. El coordinador general de la coalición en Asturias, Ramón Argüelles, ve "la mano de IU" en el Presupuesto. Se nota, dice, "que el Gobierno ha sido sensible a algunas de las exigencias más categóricas que hemos formulado en el proceso negociador", y cita los incrementos en las dotaciones del salario social, de la red de geriátricos públicos, la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia o los servicios sociales municipales.

"Un lenguaje político"

"Nos reconocemos en las propuestas sociales", le acompaña su secretario de organización, Alejandro Suárez, un minuto antes de mantener la detección de problemas "extrapresupuestarios" vinculados a la gestión del Gobierno del Principado y particularmente a la de los planes de empleo. La obligación de devolver las subvenciones que la Administración autonómica ha impuesto a una veintena de ayuntamientos sigue reconcomiendo por dentro a IU, aunque ayer Suárez y la coalición agradecieron un cambio de tono, el descubrimiento al fin de "un lenguaje político" en su relación con la nueva dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Se reunieron, conectaron y ahora contraponen esta relación cordial a la tensión y el entendimiento difícil de algunos momentos frecuentes de desencuentro con el Gobierno.

La coalición es a día de hoy el único posible apoyo con el que cuentan el Ejecutivo y su proyecto de Presupuesto. Foro y PP, que insistentemente han cuestionado tanto el planteamiento de partida como su exclusión en la mesa de interloución preferente, rehusaron ayer las valoraciones. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Nicanor García, sí aprovechó la ocasión para dejar claro que echa de menos una orientación "más volcada en la inversión productiva, la que genera empleo y crecimiento". Le preocupa el talante "continuista" del documento y aun admitiendo que la inversión sube opone que la magnitud "por habitante sigue en niveles muy bajos". Aún a la expectativa antes de decidir si su enmienda será de totalidad, García se dice "de acuerdo" en el peso que ha de tener el gasto social, pero añade la coletilla de la necesidad de "una gestión más eficaz y ágil para facilitar la salida de las situaciones de pobreza".