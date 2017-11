"Esto no ye nada", dicen en Pajares de la nieve, que en Sotres acumuló 30 centímetros

Asturias se enfrentó a la primera nevada de la temporada con un balance de trece puertos en los que fue obligatorio el uso de cadenas y dificultades para el tráfico por la nieve y la lluvia. Con nevadas a 800 metros (en 700 metros hoy), el Principado amaneció con un balance de incidencias que fue creciendo. Además, dos carreteras –Covadonga-Los Lagos y Tuiza Puerto de la Cubilla– permanecieron cerradas: la primera desde las dos de la tarde y la segunda desde las 20.41 horas. Para hoy, la previsión es más frío y descenso de temperaturas. En Pajares, el uso de cadenas no fue necesario hasta la mitad de la tarde (18.37 horas) y el tráfico de camiones se permitió de manera intermitente.

En el_Suroccidente los vecinos recibieron el mal tiempo con los brazos abiertos: "Nos alegra ver nevar porque como siguiera como hasta ahora los acuíferos se agotarían", explica Valentín Flórez, vecino de La Chabola, en Cangas del Narcea, a pie de carretera hacia Leitariegos. Allí dan la bienvenida a la nieve porque los pocos negocios que queda viven prácticamente de los esquiadores, señala Flórez, que tiene un bar en el pueblo. Precisamente, en la estación invernal trabajan para preparar las instalaciones para su posible apertura este fin de semana, explicó_Sergio_García, encargado del albergue.

La localidad de Pajares, próxima a la estación de esquí de Valgrande, no temió a la nieve. A medio día, los coches que regateaban las carreteras del puerto se encontraban campos blanquiverdes. Sotres, en el concejo de Cabrales, fue una de las poblaciones que afronto las peores inclemencias, con 30 centímetros de nieve acumulada al final del día. Eso sí, allí se fueron a la cama con tres grados, mientras que en la población lenense lo hicieron con menos dos grados y medio.

Los habitantes de Pajares se tomaron la nevada sin sobresaltos. "Esto no ye nada, antes nevaba más", exclamaba Marcelino Hernández Castelo, que a sus 82 años y extrabajador de la estación de Renfe del pueblo, ha visto unas cuantas. Residente en Oviedo, pero paisano de la villa, la nieve no le impidió coger su todoterreno Land Cruiser de color verde oscuro para subir el puerto y dar de comer a sus gallinas. "A cualquier cosa se le llama nevar, antes sí que caía con fuerza. Hoy no hace ni frío", explicaba embutido en la bata verde que se puso para entrar en la cuadra.

El bar tiene aforo para 45 individuos pero sólo hay una persona detrás de la barra. Un cartel reza "hay empanada casera", pero desde la cocina, Yolanda Álvarez –la propietaria– dice que se le ha acabado. La mujer nació en Campomanes, pero vive en Pajares. Aguarda a que llegue Enrique Hernández, exoperario de una máquina quitanieveves, y Jesús Pulgar, minero jubilado. Los dos afirman que esta nevada es poca cosa. "No es un buen mes para que nieve, las más grandes suelen caer después de reyes y ha habido años de tener febreros horribles y mayos donde cae bien. Se ven las tejas, así que es poca nieve", dice Hernández calzándose las madreñas.