Los cambios en Psiquiatría amenazan el acuerdo del Presupuesto del Gobierno e IU

Obstáculo de última hora en la negociación presupuestaria entre el Gobierno socialista e Izquierda Unida. La reorganización de los servicios de Salud Mental del área sanitaria de Oviedo vuelve a suponer una amenaza para un acuerdo que parecía inminente después de que la coalición se reconociera en el proyecto de las cuentas presentadas por la consejera de Hacienda en la Junta General del Principado. Cuando la sintonía parecía plena después de los últimos contactos entre las direcciones de la FSA e IU, la respuesta del consejero de Sanidad, Francisco del Busto a una pregunta formulada por la diputada Marta Pulgar, volvió a hacer saltar las alarmas ayer. "Parece un intento de voladura de la negociación presupuestaria", llegó a afirmar, en caliente, el secretario de organización de IU, Alejandro Suárez, mientras el Consejero aún no había salido del hemiciclo.

"Estuve negociando con el Consejero, con el objetivo de reconducir el diálogo. Llegamos a unos compromisos y no ha dicho ni una palabra en su respuesta parlamentaria. Nos genera una quiebra de confianza. Es un desencuentro que se suma a muchos más. Hay un cinturón de consejeros del Presidente empeñados en enrocar la negociación presupuestaria", aseguró Alejandro Suárez. "A estas alturas no hay casualidades. Si en el Gobierno están contra la FSA que lo digan", abundó el "número dos" orgánico de Izquierda Unida que es asesor de la coalición en el parlamento regional.

La consejería de Sanidad evitó ayer entrar en valoraciones sobre las palabras del secretario de organización de IU, que reflejan tensión y malestar en el único partido que, hasta ahora, se había mostrado dispuesto a apoyar con sus votos el proyecto de los Presupuestos del Principado. Un respaldo que no garantiza por sí solo la aprobación de unas nuevas cuentas para 2018 ya que PSOE e IU sumarían 19 votos, por debajo de los 23 necesarios en el caso de el resto de grupos parlamentarios decidan votar las enmiendas de totalidad.

No es la primera vez que la reorganización de los servicios de Salud Mental alteran el ecosistema de las relaciones entre el Gobierno socialista e IU. Hace apenas diez días la coalición ya tildó de "tufo machista" que se mezclasen sus críticas a la reordenación de Salud Mental con el traslado de la mujer de Gaspar Llamazares, una de las psiquiatras afectadas.

IU aprovechó ayer la última sesión de control al Gobierno del año para preguntar al consejero de Sanidad sobre una cuestión rodeada de polémica.

La pregunta versó sobre lo que Gaspar Llamazares ha denominado "la voladura unilateral de los equipos profesionales" de los servicios de Salud Mental del área de Oviedo. Llamazares quiso guardar las formas y cedió la formulación de la pregunta y el turno de réplica a su compañera de bancada Marta Pulgar, quien de entrada quiso despojar el debate de cualquier circunstancia personal: "Nuestro interés no se centra en una profesional, sino en la falta de planificación en materia de salud mental. No es normal que lo que vale para Gijón no valga para Oviedo. Pulgar subrayó que la reorganización afecta al 30 por ciento de la plantilla de Salud Mental ; agregó que "la transmisión de las órdenes fue verbal y bastante autoritaria" y apostilló que "el nuevo modelo supone una involución y se ha impuesto sin consensos ni participación de profesionales ni de usuarios".

Muy distinta fue la versión del consejero de Sanidad. Francisco del Busto aseguró que los cambios "han sido consensuados", "afectan sólo a seis profesionales de un colectivo integrado por 220", e hizo hincapié en que la reordenación es " mesurada, gradual y planificada". Los cambios, añadió, suponen "la superación de enfrentamientos cuasi históricos entre profesionales", aseveró el Consejero.

Según ha podido saber este periódico, con el fin de limar asperezas, el gerente del área sanitaria IV, Luis Hevia, mantendrá una reunión con los afectados por los cambios. Pero el Consejero no hizo mención alguna a esta reunión en la respuesta que ofreció ayer a IU en el pleno de la Junta.

Cuervas-Mons (PP) acusa al Gobierno de "mentir tres años con Sogepsa"

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons acusó al Gobierno regional de "mentir durante tres años con que Sogepsa debía ser pública por exigencia de la Unión Europea". El consejero Fernando Lastra admitió por segunda vez en quince días que tras la última consulta en Bruselas "no parece que sea una exigencia legal" y añadió que la preocupación del Gobierno pasa por evitar la sanción para poder terminar el polígono de Bobes y poder vender sus parcelas. Luego, el "número dos" del PP asturiano, Luis Venta, conminó a los socialistas a "pedir perdón por Sogepsa y no a hacer poesía".

Medio Ambiente busca una solución para garantizar la limpieza de las playas asturianas el próximo verano

El Principado busca una solución para la limpieza de las playas asturianas ante la imposibilidad de que Cogersa pueda continuar, por razones legales, con esa labor. "La solución saldrá de la discusión que abordamos con los Ayuntamientos y Cogersa", respondió el consejero Fernando Lastra. El titular de la cartera de Medio Ambiente indicó que una de las opciones que se estudia es la modificación de los estatutos de Cogersa para que incluya la limpieza de los arenales en su objeto social pero aclaró, a una propuesta lanzada por la diputada forista, que no cabe fijar un precio simbólico para esa tarea porque al menos debe cubrir el coste de la prestación.