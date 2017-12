"La muerte de la niña es excepcional", asegura el expresidente de los pediatras de España en el juicio de la palomita

"El caso de la muerte de esa niña es atípico, excepcional en su evolución e impredecible, porque ni la clínica ni la evolución manifestaron la presencia de ningun cuerpo extraño". Así de rotundo se manifestó en la vista de hoy el doctor Serafín Málaga Guerrero, expresidente de la Asociación Española de Pediatría y pediatra jubilado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante su declaración en el juicio por la muerte de Ana Suárez Fernández, la niña ibiense de 19 meses que falleció el 14 de marzo de 2013 después de atragantarse con un grano de maíz sin que los médicos fuesen capaces de descubrirlo y extraerlo.

La clave de este juicio, que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Oviedo, es saber si los síntomas que presentaba la menor tenían la entidad suficiente como para aconsejar la práctica de una broncoscopia, un técnica "invasiva", con una mortalidad del dos por ciento. La acusada, Estíbaliz Valdés, médica de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aseguró que siguió el protocolo establecido y que por la evolución de la pequeña, descartó realizar la prueba. Ahora se enfrenta a la solicitud de penas de entre año y medio que pide la Fiscalía y los cuatro años de prisión de la acusación particular.

El doctor Málaga apoyó la tesis de la acusada. Aseguró que la clínica y la evolución de la pequeña no indicaban la necesidad de realizar una broncoscopia, una técnica que calificó de "invasora y cruenta", cuya práctica supondría además la aplicación de anestesia general a una lactante, lo que se desaconseja salvo que esté muy clara la necesidad de realizarla.

Durante su testimonio remarcó que a la niña la vieron hasta seis médicos distintos, "y no hubo discrepancias entre ellos". También indicó que según los informes analizados por él, la pequeña tenía un cuadro catarral y estaba tomando Ventolín para abrir los bronquios y respirar bien.

El expresidente de la Asociación Española de Pediatria declaró también que los médicos del Hospital Central de Asturias tuvieron en cuenta el relato de los padres, "ya que pese a que las pruebas radiológicas, la saturación y todo lo demás estaba dentro de la normalidad, la dejaron ingresada 24 horas para volver a repetirlas antes de tomar una decisión", afirmó. Y fue entonces, cuando la evolución clínica era favorable, cuando se decidió no practicar la broncoscopia y darle el alta bajo vigilancia. "Los médicos fueron prudentes", aseveró.

La acusación, por su parte, insistió en que la pequeña no tenía antecedentes personales ni clínica asociada que justificara la tos, que se hubiera puesto morada, ni la dificultad respiratoria que presentaba, ni las sibilaciones, ni la hiperventilación. "La niña se ponía morada, se asfixiaba, por eso sus padres corrieron al médico con ella", insistió. También remarcó que el HUCA cuenta con una máquina para realizar la broncoscopia flexible que permite practicar la prueba estando el paciente despierto. "No lo sé", replicó el doctor Málaga, "yo soy pediatra, no practico broncoscopias".