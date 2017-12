El invierno asoma en Asturias

Temperaturas gélidas, vientos fuertes, aguaceros generalizados en toda la comunidad y lluvias que en muchos concejos de la región. Así se podría describir la jornada de ayer en la que se registraron 3,5 grados bajo cero en Pajares y una racha de viento de 93 km/h en Llanes. La jornada de ayer tiene su continuación en el día de hoy: se esperan nevadas por encima de 500-700 metros en la mitad oriental y las temperaturas no van a experimentar grandes cambios: continúa el frío. Eso sí, la cota de nieve ascenderá hasta los 800-1000 metros al mismo tiempo que disminuirán las precipitaciones de cara a la tarde.



Las bajas temperaturas y la nieve de los últimos días siguen complicando la circulación por carretera. Las cadenas son necesarias para circular en once puertos de montaña. Es el caso de San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Collada de Arnicio, Cerredo, La Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.



Además está cerrada al tráfico la carretera LN-8 en el tramo entre Tuiza y el Puerto de la Cubilla (Lena) y se requieren cadenas para circular por AS-264, de Sotres al límite con Cantabria (Cabrales); la CO-4; la CN-4, de Las Mestas a Gensetoso (Cangas del Narcea); la PO-2, de Beleño a San Ignacio (Ponga) y la SD-1, de la central de La Malva a Saliencia (Somiedo).



La carretera a los Lagos de Covadonga también está cerrada. La Guardia Civil de Tráfico tiene cerrada la carretera C0-4 (Covadonga-Lagos de Covadonga), desde primeras horas de la mañana de hoy, sábado, a la altura de la rotonda de El Peregrino, debido a la nieve acumulada en la zona de Vega La Tiese, en los aledaños de La Ercina, con unos cincuenta centímetros de nieve acumulada. Además, el parking del área de servicio de Buferrera no se encuentra totalmente despejado para estacionar los vehículos que pudieran subir al corazón del espacio natural protegido, por lo que de ahí las medidas previsoras adoptadas. Por otro lado,también éste sábado comenzaron a prestar servicio los reguladores contratados por Tragsa los cuales desarrollarán las labores encomendadas hasta el próximo 10 de diciembre en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa.









Fin de semana de lluvias

"Era hora de que viniera el mal tiempo, el año pasado no nevó prácticamente nada", claman los vecinos del Suroccidente

Asturias está hoy en alerta amarilla (riesgo) por nevadas en la cordillera cantábrica y los Picos de Europa queaunque la cota se elevará progresivamente a lo largo del día hasta los mil metros, según informa la AEMET en su página web.Lloverá durante el fin de semana pero mucho más débilmente (hoy las precipitaciones serán más significativas en el Oriente) yLa intensa lluvia, a veces granizo, y los copos de nieve a partir de los 700 metros de altitud marcaron el día de ayer en el Suroccidente de Asturias . Las poblaciones situadas sobre los 1.000 metros volvieron a cubrirse de un manto blanco que mantuvo con cadenas los puertos de montaña de la zona. Pero la nieve caída no paralizó la actividad cotidiana. En los pueblos más afectados por el temporal los todoterrenos sustituyeron a los turismos, que se quedaron en los garajes, y tienen todo preparado para pasar el invierno. Leña apilada para cocinas y calefacciones, el ganado que aún se mantenía en los pastos ya está estabulado y la matanza hecha, para que no falte comida si el invierno se complica., explica Alfredo González, vecino de Vallao (Cangas del Narcea), que aunque asegura que la falta de agua no afectó al pueblo sí lo hizo en algunas fincas, lo que les supuso tener que llevársela en cubas a las vacas que allí pastaban.No obstante, lo que ha nevado desde el miércoles no le parece suficiente a este vecino que asevera que "tiene que nevar mucho más, hasta que lleguemos al metro de nieve".