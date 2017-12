Un regalo coral a la Virgen de Covadonga que emociona

EMILIO C. GEA

Con casi cinco minutos de cerrada ovación por parte de un público entregado. Así concluyó la espectacular puesta en escena de la misa en honor de la Virgen de Covadonga para soprano, coro de voces blancas, órgano y orquesta de cuerda, que ayer se estrenó ante más de un millar de personas en la basílica del real sitio. Sentimiento y tradición fueron las palabras más utilizadas por presentes y autoridades tras escuchar la composición del músico cangués Guillermo Martínez.

La soprano Tina Gutiérrez, ideóloga del proyecto para regalar a la Santina una misa en su honor, cantó como nunca. Lo mismo se puede decir del coro de la Escolanía de Covadonga y de la orquesta "Ars Mundi" dirigida por Yuri Nasushkin con el acompañamiento al violín de Valeria Zorina. Todos ellos dieron lo mejor de sí en una jornada irrepetible que supuso el inicio soñado para la triple efemérides que en 2018 tendrá lugar con motivo del decimotercer centenario de la batalla de Covadonga, el primer centenario de la coronación de la Santina y el primer centenario de la declaración del parque nacional de la montaña de Covadonga.

A la soprano Tina Gutiérrez le costaba articular palabra tras el estreno. "Hasta he llorado durante el concierto pensando en la Santina", aseguró. Indicó también que no esperaba una acogida tan abrumadoramente positiva. "No pensaba que iba a venir tanta gente. Estoy feliz", añadió. El compositor, Guillermo Martínez, decía estar, minutos antes del estreno, con las emociones a flor de piel. Escolano en su niñez, ha devuelto con la misa a la Santina todo lo que el real sitio le ha dado desde el punto de vista musical y espiritual. "Todos los estrenos son importantes, pero éste es más especial aún", manifestó. Deseó que la composición tenga un largo recorrido. "Es una obra salida de Asturias para los asturianos y para el mundo entero, pues Covadonga es un sitio que concita la universalidad y un punto de referencia para la gente de toda España y toda la cristiandad", dijo.

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, dedicó a los presentes unas palabras antes del concierto, en las que calificó el acto de "entrañable", y destacó "la fina sensibilidad religiosa" mostrada por el poeta y periodista José Antonio Olivar, autor de los textos en castellano de la misa. El acto sirvió también para presentar la oración a la Virgen creada por la periodista candasina María Teresa Álvarez. La oradora fue Ana Francisco Martínez.

El público que acudió a Covadonga para presenciar el concierto desde diferentes partes de Asturias esperó con paciencia su turno para entrar al sagrado lugar, que se llenó hasta reventar para la ocasión.

La espera de dos horas y media para ser las primeras de la fila valió la pena para Julia González, de El Entrego, la gijonesa Victoria Camblor, la pixueta Carmen Fernández y Paulina Arias. Esta última acudió desde Oviedo para ver a su nieto, miembro de la Escolanía. "Estuvo todo muy guapu. Valió la pena", manifestaron.