La gastronomía y los deportes de invierno salvan el puente

Esta información ha sido elaborada por: S.ARIAS (Belmonte/Somiedo), A.M.S (Luarca) y G.GARCÍA (Navia), J.VIVAS (Mieres),D.ÁLVAREZ (Cangas de Narcea), E.G.CEA (Llanes)

Lluvia, frío, días grises, previsiones de mal tiempo y cancelaciones de última hora. Aún así, Asturias aguanta el tirón en el puente de la Constitución y gracias a la campaña de esquí y a la oferta gastronómica, que nunca falla, las reservas hoteleras se sitúan en torno al setenta por ciento de media en la región y rozando la ocupación total en las zonas de influencia de las estaciones de esquí, que después de cinco años vuelven a abrir en estas fechas.

Así lo confirma Luis Núñez, presidente de Asturcentral, asociación que engloba a los establecimientos de la Montaña Central. En algunos establecimientos se ha colgado el cartel de "no hay camas" y se "han tenido que derivar clientes a otras zonas incluso". Y es que ya se esquiar tanto en Valgrande-Pajares como en Fuentes de Invierno. Desde Calatayud (Zaragoza) llegaron ayer Yolanda Viñas y Manuel González, junto a su hija Noemí González, quienes estuvieron disfrutando de la nieve junto a sus perros. "Es la primera vez que los perros conocen la nieve y esta es una zona maravillosa", aseguraron. Y es que el viaja al Norte ya sabe que no tiene asegurado el sol, es más si se encuentra nieve, mejor, porque no sólo el esquí busca el turista también los deportes de nieve y montaña llaman y mucho.

La nieve se ha convertido en el principal atractivo para los turistas que visitan Belmonte de Miranda y Somiedo durante el puente festivo. Las cumbres nevadas y los buenos accesos por carretera están consolidando los deportes de invierno como paseos en raquetas o esquí de travesía en la comarca.

Los alojamientos se encuentran casi al completo en ambos concejos. "Lo primero que piden los turistas al llegar es ver la nieve", comenta Roberto Riesgo, hostelero belmontín. "Solo hay que ver el ambiente que hay en el pueblo, hay muy pocos sitios para aparcar", señala. También casi al cien por ciento están en Somiedo, donde "se ve movimiento", precisa la presidenta de la asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo, Rosalía Garrido. La nieve está siendo el principal atractivo para los visitantes, quienes disfrutan de deportes de invierno por su cuenta o a través de las empresas de turismo activo del concejo. "Estos días dejan unos paisajes muy guapos y están todas las carreteras abiertas para que lleguen a todos los sitios", añade. Además, en Somiedo están en plenas jornadas gastronómicas de la matanza, y la buena comida siempre llama.

En Navia, los hosteleros mantienen una actitud positiva "A pesar de que han recibido alguna cancelación en los últimos días a causa del mal tiempo el último empujón ha supuesto que la mayoría de los establecimientos estén al cien por cien", explica Javier Blanco, representante del colectivo "Destino Navia".

En la comarca de los Oscos, la situación es similar, con cifras de ocupación que alcanzan el 85 por ciento. El tiempo, estable hasta ayer pero lluvioso en la segunda mitad del periodo festivo, ha frenado "un poco" la llegada de turistas, como explica Pedro Martínez, presidente de la Asociación de Turismo Rural Oscos-Eo, pero aún así en la comarca son optimistas.

En el Oriente la lluvia tampoco da tregua, pero los turista se dejan ver y la nieve llama la atención a los visitantes. "Los paisajes y el contraste entre la mar y la montaña es lo que más nos gusta de Llanes", señalaron ayer los alicantinos Juan Antonio Vicente y María del Mar Vergara mientras caminaban por el casco antiguo de la villa junto a su hija de Carla. "En Alicante se habla mucho y muy bien de Asturias y hemos decidido venir a descubrirlo. Visitarán Covadonga y subirán hasta los Lagos para pisar la nieve. Clemente Rayo, su esposa, Yolanda Alarcón, y los hijos de ambos, Antonio y María, se hospedan desde comienzos de semana en Cangas de Onís. La temperatura, la comida y la estampa de los lagos de Covadonga blancos y congelados han prendado a esta familia de Fuengirola. "Es todo muy bonito", señalaron. Volverán a Asturias. Seguro.

En Cangas del Narcea la ocupación ronda el sesenta por ciento. La gastronomía es el filón, sumado al rally de Cangas que se celebra este fin de semana. La presidenta de la asociación de turismo rural "Fuentes del Narcea", Ana Llano, explica que se repite la tendencia del año pasado: "No es un puente de los fuertes para esta zona y el mal tiempo ha provocado alguna cancelación". En Cudillero, las visitas se han incrementado el relación al año anterior. El centro de recepción de turistas registró 260 consultas entre anteayer y ayer. "Es un buen dato", indica Belén Fernández, de la Oficina de Turismo pixueto.

Asturias resiste a la lluvia a base de nieve y buen plato.