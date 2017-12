El seguro pagará a los padres de la niña fallecida en Llanera al caerle un televisor

La muerte, en enero de 2014, de una niña que aún no había cumplido los tres años, al caerle encima un televisor de gran tamaño en casa de sus abuelos, en Ables (Llanera), conmocionó a la región. La niña estaba en ese momento con su abuela y una cuidadora -los padres, residentes en Oviedo, la dejaban allí para atender su negocio-, pero en un momento de descuido, se acercó a la peana giratoria en la que estaba el aparato -de gran peso, unos 80 kilos, y altura apreciable, 1,4 metros, según indicó la Guardia Civil en aquellos días-, que se vino abajo sobre ella, causándole lesiones letales. La Guardia Civil estimó que se había tratado de un desgraciado accidente.

La menor pertenecía a una familia muy conocida, los Arbesú, que tenían un conocido establecimiento de muebles en la calle Asturias de Oviedo. Los padres de la niña, incapaces de sobrellevar aquella pérdida, liquidaron el negocio de inmediato.

Se inició entonces un pleito con la aseguradora Ocaso, con la que los abuelos de la niña tenían suscrito el seguro de hogar. La compañía estimaba que el seguro solo garantizaba las responsabilidades ante terceros, no a descendientes, por lo que no estaba obligada a abonar indemnización alguna. La compañía entendía que no se había producido ninguna responsabilidad por parte de los propietarios de la casa y que se trataba de un accidente fortuito.

Casi cuatro años después, la Audiencia de Oviedo ha fallado que la aseguradora tiene que pagar 160.000 euros a los progenitores de la niña, en un fallo que recoge la TPA. La magistrada considera que se produjo una negligencia, ya que la menor tendría que haber estado vigilada por un adulto. Se produjo por tanto una responsabilidad que tiene que ser cubierta por el seguro. En cuanto a que no estaban incluidos los descendientes en el contrato de seguro, el tribunal falla que no se informó de lo contrario al suscribirlo.