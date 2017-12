La Universidad, insatisfecha, exige al Principado una apuesta"decidida" y "real"

Patronal y sindicatos coincidieron ayer en su valoración del presupuesto regional al advertir de la mengua de inversiones y el peligro de repetir un escenario de prórroga presupuestaria. Si la Federación Asturiana de Empresarios denunció el "deterioro" del capítulo de inversiones, que ha retrocedido a la mitad, según la responsable de asuntos económicos de FADE, Marta Álvarez, quien fijó ese retroceso del 20% de ejercicios anteriores al 10% para 2018. "Es un proyecto continuista, la inversión queda otra vez relegada", subrayó. Un nuevo fracaso en la aprobación de las cuentas, sería, a juicio de los sindicatos, "indeseable" y "perjudicial" para Asturias "poniendo en dificultad la atención de nuevas necesidades". Los representantes de UGT y CCOO , Mar Celemín y Gilberto García, respectivamente, aprovecharon su comparecencia en la Comisión de Hacienda, con más de 80 personas citadas en la jornada de ayer, para apelar a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas a impulsar un acuerdo y evitar un escenario de prórroga que no solo supondría disponer de menos recursos, sino la "ralentización" de las políticas. Por su parte, García detalló que sería la segunda vez esta legislatura, de no producirse un acuerdo, en la que se llegaría a ese contexto: "Pedimos a los grupo que actúen con responsabilidad porque una prórroga sería perjudicial".

Por su parte, el rector de la Universidad, Santiago García Granda, advirtió de que las trasferencias del Principado solo alcanzan al 91% de los gastos de personal de la institución académica, que acumula un déficit de un millón de euros. Granda recordó asimismo que el plan de investigación del Principado no se corresponde con la potencia de la Universidad, además "la crisis no se ha superado y será difícil llegar a los niveles de hace diez años" porque, a su juicio, "no hay un avance significativo en la aportación del Principado". Así reclamó una contribución "decidida" y "real" frente a un presupuesto -que ascenderá a 206,2 millones de euros- que se limita a "sostener" su funcionamiento "esencial y ordinario".

La Federación Asturiana de Concejos reclamó por boca de su presidente, Ignacio García Palacios, que el Principado asuma la gestión de las escuelas de 0 a 3 años y que se recupere el fondo de cooperación para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Al presidente del Sindicato Profesional Veterinario de Asturias, José Fernández Romojaro, le correspondió alertar sobre la falta de control sanitario en mercadillos y fiestas gastronómicas en la calle y reivindicó la entrada de los profesionales veterinarios en el sistema de salud del Principado.