Absueltos la madre de Lugo de Llanera y su exnovio acusados de dar hachís al hijo de 15 años de ella

El asunto sonaba raro desde el principio. Una madre de Lugo de Llanera y el novio de ésta (ya no lo son, porque el hombre la habría agredido y tiene una orden de alejamiento por malos tratos) fueron denunciados por el exmarido de ella después de que el hijo de 15 años de ambos asegurase que le habían proporcionado hachís para venderlo en el insttituo o "consumirlo con los amigos". No había prueba material de la droga, solo el testimonio del crío.

Cuando llegó el juicio, celebrado el pasado 29 de noviembre en la sección segunda de la Audiencia Provincial, el chaval ofreció una versión un tanto etérea de lo ocurrido: no coincidían las fechas en las que supuestamente el novio de su madre, con ésta de testigo mudo, le dejó en la mesita de noche la droga. En el juicio, además, las hermanas del muchacho aseguraron que éste les había dicho que todo era "para el tema de la custodia". El asunto sería cómico si no estuviesen en juego cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los acusados, ahora absueltos. El tribunal considera que no hay prube alguna de que ocurriesen los hechos tal como figuran en la denuncia y exonera a los dos acusados con todos los pronunciamientos favorables.

En el juicio, las defensas intentaron demostrar que la denuncia había sido orquestada por el padre del adolescente para quitarle a los hijos a la madre, que había iniciado otra relación. El letrado de Igor A. G. resaltó que había "contradicciones", ya que en la denuncia el menor habló de que le habían dado la droga entre febrero y junio de 2016, cada dos o tres semanas, para cambiar luego y afirmar que se la habían dado en dos ocasiones, en julio y agosto. En la vista mantuvo que las dos veces que le dieron el hachís fue en julio. "El propio Juzgado de instrucción negó la entrada en el domicilio al no haber indicio alguno de que se traficase con droga", indicó el letrado en el juicio. La defensa de Vanessa V. S., a cargo de José Luis León, denunció "el ánimo espurio de venganza de la denuncia", y añadió que no se sabe realmente qué se dejó sobre la mesilla, si hachís o chocolate Nestlé.

Tanto el fiscal como la acusación particular, a cargo de Manuel Vallina, descartaron que la denuncia buscase obtener la custodia. "Iba contra la pareja de su madre, que no es el padre y por tanto no influiría en el proceso de custodia", dijeron tanto el fiscal como la acusación particular. La cuestión ahora están en saber si habrá una investigación por denuncia falsa por este lamentable asunto.