Los maestros alertan de que la mayoría de las denuncias de acoso escolar son falsas

Los maestros alertan de que la mayoría de las denuncias por acoso escolar que se presentan en los colegios asturianos son falsas. Y el Consejero de Educación les da la razón, señalando un dato en relación a los casos denunciados durante el curso 2016-2017. " De las 109 denuncias presentadas sólo 5 de ellas se constataron como casos de acoso escolar", asegura Genaro Alonso.

Esta radiografía de la convivencia en los centros escolares asturianos se trató ayer en un acto convocado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, al que fueron convocados, en dos tandas, los directores de todos los colegios e institutos asturianos. En este encuentro el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, presentó a los equipos directivos de Educación Primaria y Secundaria el Plan Estratégico para la Mejora de la Convivencia y la Participación en los centros educativos del Principado de Asturias. Este plan, que recogerá las alegaciones de maestros y profesores durante el mes de enero, pretende "crear un marco de convivencia positiva, donde no sólo haya ausencia de conflictos sino que todos nos sintamos bien trabajando". Y además, adecuarlo e integrarlo al marco normativo vigente por el que se rigen los centros educativos en materia de convivencia y participación.

Los maestros convocados en el auditorio pidieron la palabra y aseguraron estar "preocupados por el aumento de falsos casos de acoso escolar" y reclaman que este plan tenga en cuenta esta circunstancia. Dolores Guerra, jefa del servicio de Inspección de Educación del Principado de Asturias, tomó la palabra y, efectivamente, dio la razón a los maestros asegurando que "las denuncias por acoso escolar las estamos teniendo ya hasta en Infantil. Se denuncian temas de acoso que pueden ser comportamientos violentos y que no se pueden consentir, pero que no tienen las características de ser un caso de acoso escolar. Luego sabemos que vosotros, los docentes, os enfrentáis también a las familias de los supuestos acosadores que van a los centros a reclamar: '¿cómo es posible que se le llame acosador a mi hijo por haberle dado una patada a otro en el patio?', Todos estos casos los estamos viendo desde Inspección".

Y es precisamente esta cuestión, además de "la apuesta por la convivencia en los centros escolares", lo que ha llevado a la Consejería a idear este plan, que "tiene vocación de permanencia", matizó el Consejero.

La directora de un colegio de Gijón fue una de las docentes que quiso dar su opinión en el foro celebrado ayer, y que reconoció que en su centro se habían presentando denuncias de acoso escolar en Educación Infantil. "Muchas veces se presenta esta denuncia sólo para que el equipo de orientación intervenga de manera urgente y los propios padres nos lo reconocen". Es decir, que los padres son conscientes de que no hay acoso escolar, pero lo tratan como tal.

El director general de Ordenación Académica e Innovación, Francisco Laviana, hizo un símil de esta situación explicando que "ahora la gente también va por un catarro a Urgencias" y es precisamente de vuestras aportaciones y críticas constructivas, de dónde nos vamos a nutrir para dar forma a este plan, que después se concretará en un segunda fase en los centros, adaptándose a cada uno de ellos y respetando la autonomía de cada colegio o instituto y que también será evaluado.

Una de las premisas de este plan es evitar los conflictos que son el caldo de cultivo de un posible caso de violencia, agresión o que acoso escolar, y para ello desde la Administración solicitan la colaboración de todos los docentes, que ya vienen trabajando en esta materia dentro de los Planes Integrales de Convivencia de sus centros.

Los plazos que maneja el Principado son: poner en marcha el plan a partir del mes de febrero, una vez analizadas todas las sugerencias derivadas por maestros y profesores, que también mostraron otras demandas como son más docentes, para poder atender mejor a los alumnos y también escucharles, atenderles y reflexionar con ellos sobre sus problemas. "Casi preferiría no tener sillas que no tener profesores, para poder ofrecer una educación de calidad es imprescindible contar con más personal", señaló el director de un colegio de Castrillón, arrancando una aplauso de todo el público que reconoció que no se esperaba pero que agradeció emocionado, tratándose de sus propios colegas.

El Consejero asegura que el tema de las plantillas " es una preocupación de esta Consejería" y que la idea que defienden desde el Principado es que sean los maestros generalistas con nivel de inglés B1 o C1 los que impartan inglés en las aulas de Primaria, en respuesta a la críticas de los maestros que afean a la Consejería que son muchos los maestros a media jornada o que tienen que compaginar sus labores de tutores con apoyo a otras clases y que están sobrepasados. Alonso explicó que este cambio se irá llevando a cabo de "forma progresiva". El Consejero solicitó a los docentes tanto de Primaria como de Secundaria "templanza y fortaleza, porque siempre que se presenta un plan como éste hay un efecto psicológico que lleva a las familias a presentar más denuncias. Sabemos que vosotros resolvéis a diario conflictos en las aulas y os damos la gracias".