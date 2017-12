La carta de un juez asturiano a los padres sobre los regalos Reyes: "Les hacemos regalos de adultos, hay que dejarles vivir la infancia"

El juez Ángel Campo, magistrado de familia de Gijón hasta hace unos años y actualmente magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, ha escrito un artículo en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA en el que reflexiona acerca de los excesos navideños que estos días se viven en toda España. "Con los regalos, nos ocurre lo mismos que con las cenas de Navidad o con las rebajas. Alguien, no sabemos quién, ha señalado en el calendario, determinadas fechas en las que tenemos que comprar y comer compulsivamente. No importa que lo necesitemos o no, que nos guste o no, hay que comer hasta reventar y comprar hasta quedar en números rojos. Pero realmente, nos hemos sentado a pensar alguna vez, por que actuamos de esa manera. Si me gustan los huevos fritos, la pizza, o el pollo; ¿por qué estos días tengo que comer cosas especiales, más caras y que me gustan menos?", reflexiona el jurista en el artículo que puedes leer completo en este enlace.

Ángel Campo pide a los padres que compren juguetes recomendados para las edades de los pequeños. "Debemos recapacitar, y acomodar nuestros regalos a la verdadera edad y madurez de nuestro hijos/as. Permitiéndoles que vivan su infancia, y que esta dure el tiempo necesario. Vivimos en una sociedad, en la que nuestros hijos queman etapas rápidamente, de tal forma que cuando aún están en la infancia o preadolescencia, les estamos haciendo regalos de adultos, para que vivan como adultos", asegura el juez.

Aquí puedes leer el artículo completo.