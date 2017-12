Podemos vetará el Presupuesto si el PSOE "no mueve ficha" en las escuelas infantiles

La posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno socialista y Podemos sobre el Presupuesto de 2018 parece más remota conforme se acerca la votación decisiva, prevista para el próximo viernes en la Junta General. Mientras el secretario de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, pedía ayer a la formación morada que "no se cierre en posiciones maximalistas, de todo o nada" con su comité autonómico de testigo, la nueva ejecutiva de Podemos decidía en su primera reunión si vetará el proyecto de ley del Presupuesto con una advertencia rotunda de su portavoz parlamentario, Emilio León: "Si no hay cambios significativos sobre las escuelas infantiles presentaremos la enmienda de totalidad".

El plazo de presentación de enmiendas al Presupuesto, parciales y de totalidad, concluye a las dos de esta tarde; de ahí que las direcciones de la FSA y de Podemos planificasen para la tarde de ayer sendas reuniones de sus órganos recién elegidos. El estreno de Adrián Barbón como secretario general de la Federación Socialista estuvo marcado por la negociación presupuestaria con las fuerzas políticas de la izquierda. De sus palabras ya se deducía la dificultad para alcanzar un acuerdo: "A Podemos le pido, por favor, que no se encierre de maximalismos a todo o nada", comentó ante el máximo órgano entre congresos de la FSA. "La pluralidad si significa bloqueo no sirve de nada", esgrimió con la facilidad oratoria que caracteriza al exalcalde de Laviana. "Hay sectores que no quieren un Presupuesto de izquierda. Por nosotros que no quede", defendió Barbón quien dejó entrever que aunque las posiciones sobre la integración de las escuelas infantiles en la red pública y su gratuidad están distantes todavía hay margen para un acercamiento que permita sacar adelante el Presupuesto. "Queda por hacer para que no haya rechazo de aquí al viernes", indicó el secretario general de la FSA, que quiso ser didáctico en la explicación a los miembros del comité autonómico de la oferta de las escuelas infantiles. "Es una apuesta por lo social. La rebaja supone que una familia que pague 300 euros podría llegar a pagar unos 100. El Presupuesto no es bueno para los socialistas o para el Gobierno, es bueno para los asturianos", indicó Barbón que, por el contrario, agradeció "la disponibilidad" de IU, con la que el acuerdo está cerrado. La dirección colegiada de la coalición aprobó el documento por amplísima mayoría pues sólo hubo una abstención. "Por nosotros Asturias no va a quedar sin Presupuesto. Si otros quieren alinearse junto a Foro y el PP ellos verán", valoró el secretario de organización de IU, Alejandro Suárez.

El vaso de la negociación presupuestaria está lejos de estar medio lleno para Podemos, a juzgar por el balance que Emilio León realizó ayer ante el nuevo Consejo Ciudadano autonómico -denominación de su ejecutiva regional-. Para la formación morada no basta con una rebaja ofrecida por los socialistas y menos después de escuchar las promesas electorales de Miquel Iceta: "No entendemos por qué Javier Fernández niega para Asturias lo que Iceta y el PSOE proponen para Cataluña", sostuvo León, quien rechazó el mantenimiento de posiciones maximalistas en esta negociación por parte de Podemos. "No nos parece que 4 millones de euros, que ponen las familias para las escuelas infantiles, sea una cantidad desorbitada en un presupuesto regional de 4.500 millones. Cuando se trata de algo más que dinero porque supondría un salto cualitativo de la FSA de revertir el declive demográfico", argumentó el portavoz podemista en la Junta. La ejecutiva de la formación morada debatía al cierre de esta edición si presentará su enmienda de totalidad aunque Emilio León fue claro: "Nosotros hemos hecho todo lo posible. Si no hay cambios significativos, presentaremos enmienda de totalidad", avanzó el portavoz.