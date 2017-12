Lotería de Navidad 2017: Candás reparte 34 millones de euros de un cuarto premio

El número 61207 ha resultado agraciado con el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad 2017, dotado con 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo), en el Sorteo Extraordinario de Lotería celebrado hoy en el Teatro Real de Madrid. El premio ha sido vendido íntegramente en Candás, en el concejo de Carreño.

En total, se vendieron 170 series de este número en la administración de lotería de Candás. "Está muy repartido en todo Candás, es un número muy repartido, lo escogí yo", señaló su administrador, Helio García. "Todavía se vendió ayer y se mandó por carta fuera de Asturias, hoy lloré como un guaje", añadió visiblemente emocionado.

Parte del premio se vendió a través de participaciones en la Sidrería Casa Repinaldo. Uno de los afortunados, Alfredo Pérez, no se creía la noticia: "Nunca nos tocó nada en la vida y creo que son 10.000 euros, qué alegría".

Una carnicería lleva a La Felguera parte del premio

Borja García, responsable de una carnicería de la plaza de Abastos de La Felguera, repartió al menos una decena de décimos del cuarto premio consignado en la administración de lotería de Candás entre los comerciantes, y algunos más a clientes de la plaza de Abastos.

El propio carnicero no quiere contar con cuántos se quedó, pero "fueron varios". Dice que "cuando me llamaron para avisarme creí que me estaban vacilando". "Estoy emocionado, y sólo quiero cerrar pronto la carnicería para ir a celebrarlo", afirmó tras enterarse de la gran noticia.

Así queda el mapa de los premios aque han caído en Asturias:

¿Me ha tocado la Lotería?

Con este buscador puede comprobar si su número ha sido premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad. También puedes seguir el sorteo a través de nuestra retransmisión en directo. Si ha tenido suerte puede calcular el importe de su premio correspondiente con su participación introduciendo su número aquí.

¿Cuántos premios se reparten?

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte un total de 2.240 millones de euros en premios, exactamente la misma cifra que el año anterior, por lo que los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.

En total, el sorteo repartirá 24,4 millones de premios. Para ese día, se han emitido 160 series de 100.000 billetes cada una, con una emisión que asciende a 3.200 millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se destina a premios. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros y el tercero es de 500.000 euros. Además, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000 euros.

Premios Lotería Navidad 2017

En 2011, Loterías y Apuestas del Estado modificó el programa de premios y los décimos de Lotería de Navidad trajeron más premios que nunca. En este año 2017 el programa de premios se mantiene, quedando de la siguiente manera:

€ 170 series de 100.000 billetes

€ 1 billete está compuesto por 10 décimos

€ Total décimos a la venta = 170.000.000 décimos

€ Total destinado a premios = 3.400.000.000 Euros

¿Y qué es exactamente un décimo? ¿Y una pedrea?

El décimo es el nombre que reciben los boletos y supone la décima parte de una serie. Ésta es el número de veces que se repite cada uno de los billetes. El billete son los números que participan en el sorteo y cada uno consta de diez décimos. En cuanto a los premios, el Gordo es el primer máximo de la lotería de Navidad. El reintegro se trata de aquellos billetes en los que el último número coincide con el del 'Gordo'. El premio es igual a la cantidad jugada. La pedrea es el conjunto de los premios menores de la lotería.



¿Dónde y cuándo cobrar mi premio?

Si el premio es igual o superior a 2.500 euros, se cobrará en una de las entidades financieras autorizadas por SELAE (Bankia, BBVA, Caixa Bank, Banco Popular (incluidas las oficinas del Banco Pastor), Abanca Corporación Bancaria, Ibercaja Banco, Banco Mare Nostrum (BMN), Unicaja Banco, Banco Ceiss (España Duero), Kutxabank, BBK Caja Sur, Caixa Ontinyent, Banca Sabadell, Cajamar y Laboral Kutxa).

Respecto a las participaciones, Loterías y Apuestas del Estado ha recalcado que, si se es poseedor de una participación de un número premiado, los afortunados deberán dirigirse a la entidad emisora de dicha participación para proceder al cobro de premios.

Como ya ocurrió el año pasado, se podrán empezar a cobrar a partir de las 18.00 horas de esta misma tarde.

¿Hay algún plazo para cobrarlo?

Sí lo hay, así que cuidado con los descuidos. El plazo máximo de pago caduca a los 3 meses, y Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad nada desdeñable por premios no reclamados.

¿El premio se comparte con Hacienda?

La respuesta es sí. Desde 2013, las ganancias obtenidas por sorteos están gravadas con un 20%, aunque estarán exentas los premios cuyo importe sea igual o inferior a 2.500 euros.

¿Un billete roto tiene validez?

Si su décimo está deteriorado debe presentarlo en una administración de Loterías para que ésta, a su vez, la remita a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión, dando Loterías la orden de pago si así lo considera oportuno. En caso de que el décimo esté demasiado deteriorado y persistan las dudas sobre su validez, se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que emite un informe a favor o en contra de ser pagado.