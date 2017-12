Podemos exige guarderías gratis, que hoy ve inviables el Gobierno en coste y encaje legal

No va a ser fácil que mañana en la Junta toque la lotería del Presupuesto. Podemos y el Gobierno del Principado agotan el tiempo que le queda al reloj de la cuenta atrás tomando de modo casi irremisible el camino que va a dar a la prórroga pasando por la reedición de la divergencia en la izquierda. La formación morada, suya la llave de la trampilla que mañana puede dejar caer o hacer permanecer las cuentas en el parlamento, registró ayer en la Junta su enmienda de totalidad, igual que PP, Foro y Ciudadanos, pero la suya dicen que condicionada. Con un ultimátum de algo menos de 48 horas. La presentaron al filo del último momento del plazo y la retirarán, dicen, si hoy o a más tardar a primera hora de mañana el Gobierno acepta vía enmienda parcial la gratuidad total de las escuelas infantiles a partir del próximo 1 de enero y añade de palabra "un compromiso claro de rechazo del modelo de privatización del PP".

Sus cálculos estiman que esto se arregla con dos millones de euros cambiados de partida, una circunstancia en la que discrepa el Ejecutivo, que se niega, que enmienda la impresión de que todo sea tan fácil como lo pinta Podemos y afirma, lo dice el portavoz Guillermo Martínez, que "es radicalmente falso" que el litigio de las escuelas infantiles "sea un problema de dos, tres o cuatro millones de euros", o una cuestión de simple "voluntad política". "Es algo mucho más complejo, que requiere encajes legales, un riguroso análisis de costes económicos y de normativa laboral". Costaría dos millones únicamente para los alumnos que ya están en el sistema, opone, y dado que sólo hay guarderías en 38 de los 78 municipios generaría un agravio comparativo entre asturianos.

El caso es que de pedir un modelo universal, público y gratuito de escuela infantil, y de quererlo ya, Podemos pasa a conformarse con la gratuidad inmediata y a diferir hacia un futuro hipotético -tendrá que ser "un gobierno de Podemos-" la universalización, que ahora aceptaría "progresiva", y la plena integración de las guarderías en la red educativa pública. El portavoz parlamentario de la formación morada, Emilio León, echa las cuentas del siguiente modo: si el PSOE e IU han acordado una enmienda conjunta a los Presupuestos en la que prevén destinar dos millones de euros a rebajar en un cincuenta por ciento la cuota que pagarán las familias por las escuelas infantiles, con otros dos millones más se conseguiría la gratuidad plena a partir del 1 de enero. He ahí su última demanda, porque "nadie entendería que por dos millones de euros en un presupuesto de 4.500 las familias asturianas tuvieran que seguir pagando las guarderías en el próximo curso como consecuencia la cerrazón del Gobierno y la FSA".

El problema es que nada es tan sencillo, opone el Principado. Dos millones dan exclusivamente para que las guarderías sean gratis para los alumnos que ya están en el sistema, "3.600 de un potencial de 26.000", no daría para atender a ninguna nueva incorporación y generaría agravios comparativos, también porque como quiera que las escuelas no están en todo el territorio "estaríamos generando desigualdad entre asturianos" y discriminando al más débil, toda vez que los municipios que carecen de guarderías son los pequeños, agrarios, aislados. "La propuesta de Podemos", concluye Martínez, "pretende imponer la gratuidad sin ningún tipo de análisis".

Emilio León había querido anunciar el último movimiento de su grupo hablando junto a los columpios de uno de los parques infantiles del Campo San Francisco de Oviedo. No para hacer visible la infantilización del debate político en Asturias, sino para que se vea la importancia "estratégica" que ellos conceden a las guarderías. "Más ya no podemos hacer", dijo, algo muy parecido a lo que poco antes de su intervención había dicho también por su parte el portavoz del Gobierno.

Guillermo Martínez también coincidió con él en la convicción de que el Presupuesto aún tendrá una oportunidad "hasta que se vote" mañana, pero en prácticamente nada más. Emplazó a Podemos otra vez, ya con tono de último intento a la desesperada, a "ponerse del lado de la responsabilidad", a "no dejarse llevar por el resentimiento" y a decidirse a "aportar algo positivo a la política". Calificó de "error" la decisión de presentar una enmienda a la totalidad , dijo no entender que Podemos "desprecie" todos los "avances" hacia la izquierda que a su juicio incluyen las cuentas y valoró su "miedo al pacto" como "una irresponsabilidad política manifiesta", como "un desprecio al entendimiento de la izquierda y a las personas que más necesitan de la ayuda pública". Martínez mandó por delante sus compromisos tendentes a un modelo universal, público y gratuito de guarderías, pero se refirió una y otra vez a las dificultades de la inmediatez. "El Gobierno no ha dicho que no", reiteró. "Podemos debe elegir", repitió también varias veces, "entre la responsabilidad con los asturianos o el resentimiento hacia los socialistas y hacia la izquierda".

A Podemos no le basta pues la reducción del 50 por ciento del precio de las escuelas que plantea el Gobierno, el Gobierno ve compleja la gratuidad inmediata que reclama Podemos. El resultado es una nueva escenificación de la huida que todos han emprendido de las culpas del fracaso de un Presupuesto que enfila la recta final con el único apoyo insuficiente de IU, cuyos dirigentes escenificaron ayer, sentados a la misma mesa que los de la FSA, a la vez su confluencia de intereses presupuestarios y políticos y la presión de último momento dirigida hacia las posiciones de la formación morada.

Mientras tanto, en la Junta, el plazo para el registro de las enmiendas al proyecto de cuentas también se agotó ayer con cinco de totalidad que defenderán cuatro de los seis grupos de la cámara -todos menos PSOE e IU- y 353 calificadas como parciales. PP, Podemos, Foro y Ciudadanos defenderán en el debate de mañana sus propuestas de devolución de las cuentas a razón de una por cabeza y dos del PP: una presentada ya como de totalidad y otra planteada como parcial pero calificada como total por considerar que afecta a los ingresos al proponer la supresión del Impuesto de Sucesiones. Las 353 consideradas parciales se reparten de modo desigual entre las 130 registradas por Foro, las 85 de Podemos, las 73 de Ciudadanos y las 61 del PP. A ellas hay que sumar una del PSOE y tres pactadas entre los socialistas e IU, entre ellas la que trata de convencer a Podemos proponiendo rebajar a la mitad, mediante el movimiento de dos millones de euros, lo que pagan por el servicio los usuarios de las guarderías.

Lo próximo es, mañana, el debate de las enmiendas de totalidad. La Junta de Portavoces determinará en su reunión de hoy la modalidad de votación, una discusión nada trivial en la que se decide si las cinco presentadas se votan en conjunto o por separado. Si no se retira la de Podemos, al Presupuesto le quedará una minúscula última oportunidad en una votación disociada y decaería sin remisión en una agrupada. El portavoz de la formación morada ya dijo ayer que "lo habitual es que se junten".