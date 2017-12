Chasco para los andaluces que pidieron hace meses el 19.320 a Ribadesella

A falta de mucho dinero repartido, buenas son las anécdotas que siempre deja el sorteo de Navidad. Tienen una en Ribadesella: desde hace varios meses empezaron a llamar a la administración "La Princesina" para pedir siempre un número en concreto, el 19.320. La propietaria, Teresa Canal, preguntó qué pasaba, extrañada de tantas peticiones. Y es que en una emisora de radio del Sur habían dicho que ese sería precisamente el número agraciado con el Gordo esta Navidad y muchas de las series las tenían en la administración riosellana. Y ahí se queda la anécdota, pues a estas horas todo el mundo sabe que el primer premio fue otro.

Si tuvieron pálpito o no en Llanes, no se sabe. Pero en su caso sí que han podido celebrar algo la suerte. La comisión de fiestas del Cristo de La Portilla dejó algo de alegría en el concejo en un año en el que el sorteo no fue generoso en la zona. Los trescientos décimos del número 18.758 que vendieron han sido premiados con 120 euros cada uno, por lo que repartieron un total de 36.000 euros entre vecinos y turistas. En Casa Canene tocó lo puesto.