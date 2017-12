La ciudad se salva de quedar sin nada gracias a un quinto premio de refilón

El número 22.253 fue de los que se venden "por insistencia" tras convencer al cliente de que tiene las mismas posibilidades de ganar un premio que el resto de las bolas del bombo. Los tres doses seguidos no lo hacían demasiado atractivo en ventanilla, pero lo cierto es que gracias a él Oviedo se libró por los pelos de no repartir un solo euro en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. En la administración 29 de la calle Gil de Jaz vendieron un billete completo (diez décimos) y en el estanco de Jovellanos un único décimo. En total, la ciudad se llevó 66.000 euros.

Los loteros Cristina Costales y Esteban Morales se estrenaron ayer en el arte de descorchar espumosos delante de los medios de comunicación. Hace siete años dieron el número anterior al Gordo, un décimo al que le corresponde 2.100 euros. También suelen repartir mucho dinero con la primitiva al sellar boletos de seis aciertos (cinco más el complementario). Sin embargo, no hay nada parecido ni con mayor repercusión que el sorteo del 22 de diciembre. "Nos dimos cuenta de que lo tuvimos aquí en cuanto lo cantaron los niños de San Ildefonso porque consultamos las listas", explicó Morales, que está seguro de que vendió la mayoría de los diez décimos a los turistas en verano. "Pusimos a la venta el billete del 22.253 en julio y todavía recuerdo a un hombre que casi no lo lleva porque no le gustaba que tuviera tres doses".

Ningún agraciado con el quinto premio acudió a la administración de Gil de Jaz por la mañana, pero sí lo hicieron algunos clientes que tenían décimos acabados en 44 y querían cobrar por corresponder con la terminación del segundo premio.

En la calle Jovellanos, fue al contrario, "una clienta compró el décimo porque era la fecha de su cumpleaños", relataba ayer Rosa Acebal Muñiz, responsable, junto a su hermano Julio, del estanco en el que en 2012 se vendió el Gordo de Navidad. Ayer se conformaron con un décimo de un quinto premio, "es muy poco", decían los dos, pero aun así hubo celebración.

Julio Acebal había comprado por internet unos trajes verdes estampados con tréboles. Querían celebrar el Gordo elegantes, pero no pudo ser.

La vecina agraciada los llamó para darles las gracias, pero ayer por la mañana no se acercó al establecimiento.

La familia Acebal Muñiz, que desde hace cinco años siempre reparte algo en Navidad, ya piensa en la lotería del Niño. "Al menos no nos hemos quedado en blanco", se felicitaba la mujer antes de agitar la botella de sidra para brindar.