La fortuna de la concejala esquiva a tres funcionarios malagueños

Solo tres de los cuarenta empleados del área de Movilidad del Ayuntamiento malagueño no jugaban el 71.198 que el compañero Manolo trajo de la administración de loterías de su madrina, Catalina Durán, para conservar la costumbre navideña que mantienen desde hace muchos años de comprar un numerillo para este sorteo. El primer premio de la lotería repartió entre los que allí trabajan y personas cercanas 32 millones de euros. No sólo les ha tocado a los trabajadores, hasta la concejala responsable del área, Elvira Maeso (PP), que llevaba un décimo, ha ganado sus 400.000 euros. Las lágrimas suelen ser en estos casos de emoción por lo que supone de inyección económica, pero en esta ocasión también las han sido de otro tipo para quien ha comprobado que no ha corrido la misma suerte que la inmensa mayoría de aquellos con quienes comparte a diario los quehaceres.