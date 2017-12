La lotería hace justicia en Candás

Y llegó el 61.207, un cuarto premio más que esperado, después de una mañana negra para Asturias en la que parecía que la suerte pasaba de largo de la región y solo había dejado un quinto premio desperdigado y con poco agraciados.



Los treinta y cuatro millones de euros, que se repartieron entre la administración de lotería de Heliodoro García y las participaciones del restaurante Casa Repinaldo, hicieron ayer "llorar como guajes" a los candasinos. El primero de ellos, como no, el propio lotero que no juega, pero que tuvo muy buen ojo, ya que fue el mismo el que lo eligió, por esas cuestiones de los pálpitos y de la sensaciones que esta vez sí que funcionaron en Candás.



Pero lo mejor de este orbayu de millones candasín es que el premio recayó principalmente en gente que reconoce que jamás había rascado "ni una pedrea". Ahora, los candasinos acabarán de pagar las hipotecas a sus hijos, podrán buscar trabajo sin agobiarse tanto porque llevaban meses en el paro o ahorrar un poco por si la crisis vuelve a apretar o como reconoce Ángel Repinaldo, propietario de Casa Repinaldo junto a su mujer, Feli Espinosa, que hace cinco años se quedó "arruinado por la familia y ahora podemos estar un poco más tranquilos".



Cuenta el hostelero que con este premio siente "que la vida me hace un poco de justicia. Son muchos años de trabajo y de esfuerzo, y aunque nunca me faltó para comer, estoy muy emocionado. Llevo cinco años con el negocio en Candás y nada me da más alegría que haber repartido este premio". Feli, su mujer, que además de gerente del restaurante es cocinera, recibió ayer la noticia mientras preparaba el menú del día. "Hoy había pote asturiano, ensalada de la casa o tosta de foié de primero y de segundo teníamos mil hojas de lomo fresco o pescadilla. Todo por nueve eurinos, pero en cuanto escuché en la tele el número supe que era el nuestro y dejé los fogones. Hoy está todo el mundo invitado", relataba Feli emocionada mientras se servía en un vaso de sidra un buen chorretón de cava. Porque Feli todo lo celebra con cava, "que me encanta".



"¡Tocó el número de Repi!", el grito más repetido en la villa marinera

Con el restaurante a rebosar de clientes y amigos que se acercaron a disfrutar de uno de los días más alegres para Candás, hay que ser rápido detrás de la barra. Y nadie pasó sed ayer en el restaurante Repinaldo, porque había sidra, vino, cava, cerveza y champán para celebrar la fortuna. Escanciando con brazo firme y mirada hacía adelante estaba a destajo José Vidal Calzón, que s. Eso me hace mucha más ilusión que ser agraciado yo, aunque yo también tengo un décimo y otro a medias". El camarero dice que él prefiere "ahorrar y hacer algo de colchón", porque nunca se sabe si vendrán mal dadas, y eso sí, "¡hoy echo la sidra cómo nunca!". Ramón Granda se enteró ayer de que le había tocado la lotería cuando iba a buscar a su nieto al cole. "Me dijo, ¿güelito, tocote solo a ti?", explicaba satisfecho porque sabe que ahora va a poder ayudar a sus hijos e invitarles a todos a una buena comida. "¡Qué menos!", dijo Granda, que tuvo que explicarle a Aitor que no, que eran muchos los agraciados en Candás. Y es que Granda es de lo que está agradecido y eso que él solo tenía una participación de 5 euros. Sus dos amigos Juan Pérez y Carlos Suárez tuvieron más suerte y llevaban un décimo cada uno. Ayer los tres volvieron a la barra de Casa Repinaldo a disfrutar del ambiente festivo. Juntos posaron para la foto, contentos y convencidos de que "aunque hay cosas más importantes en la vida, este pellizquín nos viene muy bien a todos".A Alfredo Pérez nunca le tocó una peseta, pero ayer la suerte vino a verle y le trajo veinte mil euros. Dice Helio García que Alfredo Pérez es de los que juega todas las semanas, pero fue la Navidad la que le trajo la fortuna. "Estaba tomando un vino y escuché el número en la televisión, y me di cuenta de que ese número lo tenía yo.", sentencia el candasín.Menos efusivo se mostró Lauro Prendes, que pese a tener dos décimos premiados en su bolsillo, no pensaba celebrar su suerte: "Nada, estoy normal, iba a tomar una botella de sidra y la tomaré".-Pero, ¿no siente alegría?-Alegría siempre la tengo.Y es que Candás ha demostrado que aunque el dinero importa,. Fue como otro día cualquiera, pero sabiendo que la suerte esta vez y por fin, está con ellos."Siempre quise brindar como los de la tele". Y ayer la candasina Paula Riesgo lo hizo como afortunada de la lotería de Navidad. Eso sí, con sidra de Carreño en vez de con champán. "Estaba en la tienda y tenía puesta la tele de fondo. 'Otra vez que no nos toca', pensé. Y de repente veo en la pantalla mi número, el 61.207.", cuenta celebrando el premio en la sidrería Casa Repinaldo. Riesgo, que es cuñada del propietario del restaurante, Ángel Repinaldo, ganó la lotería por los pelos: "Siempre lo dejo todo para última hora. Y el miércoles me dijo mi marido: 'Vete a comprar el número de Repi'. Lo hice el jueves a las diez menos cuarto de la mañana y, mira, nos tocó". Sus hijos Elías y Lucas Espinosa estaban aún más eufóricos que ella.Inma Rodríguez fue otra de las agraciadas con un décimo.. No me lo creía, estoy apijotada todavía, siento una alegría muy fuerte", relata junto a su hija Paula Gutiérrez, que sonríe y abraza a su madre sin parar. "Todos los años me digo: 'Voy a ir a la peluquería por si me toca el Gordo'". Ayer no fue y se llevó un cuarto premio con la melena recogida en una cola. Como ella, en Candás nadie esperaba una ola de fortuna.

¿Cuándo cobrar los décimos premiados?

Los premios de la Lotería de Navidad 2017 se pueden cobrar a partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre.

Eso sí, dependiendo de la cuantía tendremos que dirigirnos a lugares diferentes, si es inferior a 3.000 euros en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA). Si por el contrario prefiere acercarse a una delegación territorial de L.A.E, sólo necesitará su DNI y el décimo premiado, para realizar su cobro, sea cual sea la cantidad.

Seguro que si se consigue un importante premio se cobrará rápidamente, pero cuidado con los descuidos, el plazo máximo de pago caduca a los 3 meses, y Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.