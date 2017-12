El número que no querían en Ribadesella

Dos décimos premiados con dos quintos fue lo más gordo que repartieron los loteros del Oriente en Ribadesella e Infiesto (Piloña). En el caso riosellano, lo más llamativo fue lo "raro" del número agraciado: el 00580, que se llevó 6.000 euros por décimo. Se vendió en la cafetería Capri de la capital. Tote Cuervo, camarero del establecimiento, cree recordar a quién se lo vendió por "lo raro que es el número". Me parece que fue a una chica, hará como dos meses o así", dijo. Cuervo señaló que ésta no lo quería por lo bajo de la cifra, pero él la convenció: "Si toca, no es mal número". Toda una premonición. Éste es el primer premio de la lotería nacional de Navidad que dan en Capri: "Llevamos toda la vida vendiendo lotería, más de 40 años, y hasta ahora no habíamos dado nada", explicaba contento el propietario del local, José María Vicente. Hace unos años dieron una primitiva de 8.000 euros. El de ayer les hizo "más ilusión" por lo especial del sorteo. Muchos clientes pasaron a felicitarlos.

En Piloña la fortuna llegó con otro quinto, el 22.253, muy repartido en toda España y que dejó una lluvia de euros en Asturias. Fue vendido en Infiesto por la máquina del estanco número 2, que la lotera Tere Alvaré regenta desde hace cuatro años en la céntrica calle Covadonga. "No tengo ni idea de quién puede ser el agraciado", confesó Alvaré, que el pasado 5 de octubre ya dio el primer premio de la lotería nacional.

El estanco piloñés repartió el cuarto premio del sorteo de Navidad en 2014, el número 07617. "La gente no busca números concretos, se conforman con el que le da la máquina. Yo juego poco, sólo compro si me ofrecen", explica la mujer, cuyo número favorito es el 1.359 por ser la fecha en que nació su hija.