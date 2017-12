Aluvión de críticas al restaurante de Gijón donde discutieron varios clientes a cuenta de Cataluña

Aluvión de críticas en 24 horas para el restaurante gijonés donde se produjo una trifulca el viernes entre catalanes y asturianos. Tan sólo ayer el local recibió 18 comentarios en la conocida página de valoraciones Tripadvisor con opiniones pésimas. La denuncia en las redes sociales de una catalana indignada por los "insultos a catalanes" y "malas formas" de los comensales de la mesa de al lado y los responsables del restaurante ha inundado internet.

"Restaurante gestionado por una banda de mamarachos xenófobos". Así comienza uno de los comentarios al que le sigue otro que añade "Mal servicio, personal xenófobo, faltón, grosero, y la comida no es ninguna maravilla, todo lo contrario". El goteo de comentarios de este tipo es constante desde el viernes. Aunque entre los comentarios también se cuela alguna valoración positiva y la respuesta de uno de los usuarios al aluvión de críticas: "Las valoraciones negativas del 22/12/2017 es de los fascistas catalanes independentistas, que les gusta provocar, como buenos nazis que son. Ni caso de sus opiniones. Son gente asquerosa a la que más vale no darles de comer que luego quieren irse sin pagar", comentaba Ignacio66.



El origen de la polémica

Alba Luna, una catalana de visita en Asturias, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que denunciaba el trato recibido en un restaurante en Gijón a partir de una discusión sobre la situación en Cataluña. "Se nos sentaron al lado unos muy pijos ellos que han empezado a insultar a los catalanes". Tal y como ella misma añade, "les dijimos que yo era de allí y por favor cambiasen de tema para tener la fiesta en paz y que no se nos atragantara, pero ahí se empezaron a cebar con nosotros a insultarnos y nosotros nos hemos calentado también".

Lo que comenzó como una discusión acabó por convertirse en una batalla campal en medio del restaurante, y según Alba Luna "se nos echaron todos encima diciéndonos que éramos de la CUP y nos echaron a patadas". Según su testimonio, cuando Alba Luna y su pareja se fueron a otro local a cenar "apareció la Policía Nacional, nos han sacado y nos han empezado a hablar de malas formas, que nos iban a denunciar. Me han empujado, me han agredido y ahora vamos a ir a una comisaría a denunciarles". Según la catalana, aunque tiene familia en Asturias "cada vez se me quitan más las ganas de venir y lo que ha ocurrido no es ninguna tontería".

Sin embargo desde el restaurante gijonés la versión es muy distinta a la que ofrece Alba Luna, y aseguran que "nadie les insultó y que la mesa de al lado estaba en una conversación privada y que en ningún momento se dirigieron a los catalanes".