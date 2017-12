Los famosos asturianos vuelven a casa por Navidad: así celebran las fiestas

Los famosos asturianos vuelven a casa por Navidad. Es una época para disfrutar en familia y desconectar del trabajo y Paula Echevarría, Pelayo Díaz, Blanca Romero o Fernando Alonso lo saben bien. Ellos son algunos de los famosos asturianos que se han comido el turrón en Asturias.



El estilista Pelayo Díaz, que actualmente trabaja en el programa de Telecinco "Cámbiame", fue pisar Oviedo y colgar una foto en su Instagram de la iluminación navideña de la calle Pelayo. A esta le siguieron otras en las que mostraba su menú para la comida de Navidad y la vajilla que su madre había elegido para la ocasión.







Calle Pelayo ?????????? #simpleandnice #christmas Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el Dic 24, 2017 at 9:08 PST

Dinner at mums ?? Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el Dic 24, 2017 at 11:52 PST

Christmas lunch ?? Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el Dic 25, 2017 at 5:49 PST

Comidas navideñas #amigos? #sidra#feliznavidad#navidadesencasa#lasmejores?????? Una publicación compartida de Blanca Romero (@blancaromeroe) el Dic 23, 2017 at 12:34 PST

La actriz, como ya es habitual en los últimos años, pasa la Navidad en Candás. El viernes ya anunció a través de sus redes sociales que estaba de camino a Asturias con un "no veo la hora de llegar a casa". Y una vez llegó no faltó la foto desde el mirador con vistas al muelle de Candás . También aprovechó su cuenta en Instagram para desear una feliz Navidad a sus dos millones de seguidores con. "Creo que ya estoy lista para la cena", comentaba.El piloto de F1también se encuentra en Asturias en estas fechas. Mitad por trabajo y mitad por ocio. El sábado inauguró un paso de cebro en Pola de Siero y ayer participó en la VII Carrera Fundación Fernando Alonso Liberbank , celebrada en el Circuito Fernando Alonso, en Llanera. De ambos momento compartió fotos a través de su cuenta en Instagram.La modelo y actiz gijonesahace cuatro días mostraba en sus redes sociales una sesión de fotos en el Cabo Peñas.comentaba en la publicación. Pero no todo va a ser trabajo. La modelo también colgó una foto durante una comida navideña con amigos.