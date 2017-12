CC OO culpa al PSOE y a Podemos de que Asturias no tenga un nuevo Presupuesto

El sindicato Comisiones Obreras responsabiliza al PSOE y a Podemos de que el Principado no tenga un nuevo Presupuesto en 2018. La Junta General del Principado tumbó el pasado viernes el proyecto presupuestario del Gobierno regional para el próximo ejercicio, lo que aboca a Asturias a una http://www.lne.es/asturias/2017/12/23/fractura-politica-junta-condena-asturias/2213173.htmlprórroga presupuestaria. El sindicato había pedido a los partidos políticos de izquierdas "los esfuerzos necesarios para evitar una prórroga que sería sumamente perjudicial para la región" pero lamenta que "no lo han hecho. PSOE y Podemos son los responsables".

"Aunque los presupuestos presentados eran mejorables, en cuanto a la obtención de mayores ingresos fiscales, en la necesidad de disponer de más recursos en I+D+i o para las escuelas de 0 a 3, desde CC OO denunciamos el simplismo de quienes desde el Gobierno o la oposición no han podido, no han sabido o no han querido llegar a un acuerdo", sostiene el sindicato en un comunicado.

La devolución del proyecto presupuestario de la Junta obliga a prorrogar las cuentas del ejercicio que ahora toca a su fin y que los socialistas sacaron adelante hace ahora un año, tras un pacto con el PP de Mercedes Fernández, que permitió introducir una rebaja sustancial en el impuesto de Sucesiones, de tal forma que quedaron exentos del pago de dicho tributo todos los herederos de una cantidad equivalente a 300.000 euros. Aunque los populares ofrecieron revalidar el acuerdo para aprobar unas nuevas cuentas en 2018 el presidente del Principado, Javier Fernández, y el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, repitieron varias veces que no había margen fiscal para nuevas rebajas.