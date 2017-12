Javier Fernández pide a De la Serna que la Variante con tráfico mixto "sea realidad cuanto antes"

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha pedido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que la variante ferroviaria de Pajares "se haga realidad cuanto antes" para tráfico mixto. El presidente del Principado ha trasladado esa solicitud al Ministro durante el acto de apertura del tramo de la A-63 entre Doriga y Cornellana, que ha tenido lugar esta mañana. De la Serna tiene previsto anunciar el programa de la llegada de la Alta Velocidad a Asturias en un acto que tendrá lugar este mediodía en la Delegación del Gobierno en Asturias.

"Para el Gobierno de Asturias, el tráfico mixto por la variante es imprescindible para impulsar el desarrollo económico e industrial del Principado. Imprescindible es un adjetivo muy rotundo, no necesita explicaciones.Ministro, te aseguro que si esa demanda queda bien resuelta no vamos a quedarnos congelados pendientes del retrovisor ni a obsesionarnos haciendo bandera de otras alternativas. Cuenta con ello. A partir de ese momento, nuestra preocupación será que se haga realidad cuanto antes", ha expuesto el presidente autonómico en un acto en el que también ha hecho alusión a otros compromisos de Fomento pendientes en la región como los accesos al Musel, la reanudación de la autopista del Mar entre Gijón y Nantes o el nuevo plan de cercanías ferroviarias. "Espero que en diciembre de 2018, si tenemos ocasión de reunirnos (...) hayamos avanzado en todas estas cuestiones", afirmó Javier Fernández en presencia del Ministro.

"Pese a alguna discrepancia de todos sabida, agradezco la atención del ministerio de Fomento respecto a algunas de nuestras reivindicaciones. A mí no me duelen prendas en destacarlo. Si la cooperación permite desbloquear el plan de vías de Gijón, los accesos a El Musel y al parque empresarial de Avilés, avanzar en el soterramiento de Feve en Langreo y, en fin, que el ministerio presente un adecuado plan de cercanías ferroviarias, el Principado no va a racanear, cicatero, en el reconocimiento", indicó el presidente del Principado en su discurso, en el que hizo alusión a la relevancia del pacto social firmado en Asturias para impulsar las infraestructuras pendientes. "Ésta es una manera de hacer las cosas, el modo que prefiere el Gobierno de Asturias. Por eso buscamos primero un consenso social, económico y político, una amplia alianza que permitió jerarquizar las infraestructuras que esta comunidad autónoma necesita. Agradezco la colaboración a todas las organizaciones que participaron en aquel documento, posteriormente trasladado al Gobierno de España, porque aquel esfuerzo y la atención del ministerio están dando resultado", sostuvo Javier Fernández, que es más partidario de aprovechar ese tipo de iniciativas como palanca para provocar cambios de actitud en el Gobierno central que de protagonizar movilizaciones ciudadanas como la impulsada meses atrás por la Junta de Extremadura, que preside el socialista Guillermo Fernández Vara, para reivindicar actuaciones en su conexión ferroviaria con la Meseta.