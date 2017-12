El PP bloquea en el Congreso que el Tribunal de Cuentas fiscalice las obras de la Variante

El Tribunal de Cuentas no fiscalizará las obras de la variante ferroviaria de Pajares, tras bloquear ayer el PP con sus votos esa posibilidad, solicitada por el diputado Segundo González, de Unidos Podemos. El respaldo del PSOE y Ciudadanos a la iniciativa de Unidos Podemos (16 votos) no fue suficiente debido al rechazo del PP (17 votos), a la abstención del representante del PNV y a la ausencia del diputado del PDCat. Por su lado, la FADE valoró "positivamente" el compromiso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con Asturias y su decisión de posibilitar el tráfico mixto por la Variante.



Segundo González solicitó la fiscalización de la obra de la Variante al acumular sobrecostes superiores a los 2.500 millones sobre la previsión inicial, al sumar doce años de retraso y a los "grandes destrozos ambientales" provocados por la obra, principalmente por la destrucción de acuíferos. Subrayó que la Variante es un "ejemplo paradigmático de chapuza faraónica".



El diputado de Ciudadanos, Vicente Ten, respaldó la iniciativa por "el desastre ambiental" provocado por la Variante, "los sobrecostes" y la pérdida de "recursos públicos", que no han sido destinados a solucionar "las necesidades de los ciudadanos".



El diputado del PSOE, Óscar Galeano, apoyó la propuesta de Unidos Podemos, al considerar necesario saber por qué el presupuesto previsto inicialmente se ha "multiplicado por cuatro" y "clarificar las sombras" que rodean a las obras. Admitió la gran "complejidad técnica" de la Variante, pero eso a su juicio "no es óbice para considerar que existe desde la ciudadanía un halo de sospecha en torno a la gestión política", "dudas sobre el protagonismo de personas como el antiguo ministro (Francisco) Álvarez-Cascos" e implicación en el proyecto "de empresas relacionadas con la 'trama Gürtel'".



La diputada del PP Susana López Ares resaltó la "oposición" de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos a la alta velocidad y, en concreto, a la variante de Pajares. Afeó a los socialistas que se hayan opuesto "desde siempre" a la Variante, por lo que afirmó que causa "estupor" que hablen ahora de retrasos. Criticó que se lancen "sombras" sobre la obra, que considera "fundamental para Asturias", y añadió que no es "el momento procesal" de fiscalizar, pues a su juicio llegará "cuando concluyan las obras".



El calendario aportado por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, establece la licitación de León-La Robla en un mes y la del nuevo proyecto de la Variante en dos. Ambos proyectos se adjudicarán en el verano de 2018, por lo que las obras se reanudarán en el otoño. A finales de 2019 concluirá León-La Robla y el túnel oeste de la Variante, lo que permitirá iniciar la circulación en pruebas en todo ese corredor. El túnel este de la Variante estará listo en el verano de 2020, y entonces comenzará la circulación en pruebas en ese tubo. Después llegará la circulación comercial.



El director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, valoró "positivamente" el "compromiso" del Ministro hacia Asturias y, aunque resaltó que le gustaría que la Variante funcionará "antes", ve "asumible" la fecha aportada: fin de todas las obras e inicio de la circulación en pruebas en el túnel oeste en el verano de 2020. Añadió que el anuncio de que habrá tráfico mixto en la Variante constituye "un avance" dado que Asturias "no podía prescindir esa infraestructura para el transporte de mercancías".



El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Asturias y vicepresidente del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, aseguró que el anuncio de que habrá tráfico mixto en la Variante es "positivo", al ser "vital para el desarrollo económico de Asturias" y "pone de manifiesto el disparate" de la decisión anunciada en marzo (reservar la Variante a trenes de pasajeros y la rampa de Pajares a mercancías) por imposición de Foro". Prendes cree que esta "nueva rectificación de Fomento", no se hubiese producido sin la insistencia de Ciudadanos y de "importantes colectivos y entidades de la sociedad civil". Señaló a la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández y al secretario general de Foro, Francisco Álvarez Cascos, como "responsables" de la "pérdida de un año" por su "fallida apuesta por una Variante exclusiva para el tráfico de pasajeros".



"Esto no es alta velocidad". Es Francisco Álvarez-Cascos impugnando el anuncio del Ministro sobre el mejor de los tiempos para el desplazamiento de Oviedo a Madrid en tren: dos horas y 56 minutos cuando abra la Variante. El secretario general de Foro objetó al proyecto del Gobierno que sus cálculos exceden proporcionalmente los del viaje en AVE a otras capitales de la Península y tampoco coinciden con los del proyecto original de la línea, que en 2003 planteaba cubrir el recorrido en dos horas y 12 minutos.



Las dos horas y 56 suponen, a la vista de Cascos, "un retroceso inexplicable sobre lo que Asturias tenía adjudicado" y "un nuevo agravio" a la región que promete repercusiones políticas. El fundador de Foro declaró abierto "un nuevo escenario" en la relación de su partido con el PP, "distinto, con incertidumbres y horizontes diferentes a los del acuerdo de la coalición". Sin llegar a la intimidación con otra hipotética negociación presupuestaria, Cascos dio por cierto que "esto no es suficiente" para dar por satisfecho el pacto, o que "el nuevo escenario nos obliga a retomar la defensa de la alta velocidad que algunos se empeñan en sustraer".



Conforme, como "solución provisional", con el triple hilo en uno de los túneles, Cascos encuentra ahora un nuevo desafío en la conciencia de que los tiempos de viaje demuestran que el problema está también al Sur de la Variante. Que el Gobierno discrimina al Noroeste por "no aplicar los mismos esquemas técnicos y económicos en unos itinerarios y otros" y que el desfase horario prueba que "la línea León-Madrid no cumple los requisitos de la alta velocidad".









Desde Oviedo Desde Gijón Tiempos actuales Oviedo-Madrid Tiempos actuales Gijón-Madrid 4 horas 11 minutos 4 horas 36 minutos Antes del verano de 2018 Más información – Enero de 2018: licitación del tramo León-La Robla. – Febrero de 2018: licitación del nuevo proyecto de la variante de Pajares. – Antes del verano de 2018: instalación de un nuevo sistema de gestión ferroviaria en el tramo Valladolid-León que permitirá ahorrar 10 minutos. 4 horas 1 minuto 4 horas 26 minutos Finales de 2018 Más información – Verano de 2018: adjudicación de las obras de León-La Robla y la variante de Pajares. – Otoño de 2018: reanudación de las obras de León-La Robla y la variante de Pajares. – Finales de 2018: eliminación del fondo de saco de la estación de León, lo que implicará un ahorro de 20 minutos. 3 horas 41 minutos 4 horas 6 minutos Año 2020 Más información – Finales de 2019: fin de las obras del tramo León-La Robla y del túnel oeste de la variante de Pajares, e inicio de la circulación en pruebas. – Verano de 2020: fin de todas las obras de la variante de Pajares e inicio de la circulación en pruebas por el túnel este. – El inicio de la circulación comercial por la Variante implicará que el trayecto Oviedo-Madrid se quedará en 2 horas 56 minutos. 2 horas 56 minutos 3 horas 21 minutos