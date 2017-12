"Bruno" se deja notar en las ventas de pescado y marisco para Nochevieja

"Bruno" no ha trastocado los menús de Nochevieja pero si se ha dejado notar en las ventas. Lo hemos comprobado en el mercado del Fontán. En las horas previas a la Nochevieja hay menos movimiento, porque se han adelantado las compras, pero en los puestos no falta el producto. "Ha sido un temporal de tres días y teníamos stock suficiente para hacer frente a la demanda", asegura Manuel Rodríguez, "en lo que nos ha afectado el tempral es en las ventas, la gente no ha venido a comprar porque pensaba que no había producto".

El temporal ha afectado sobre todo a los barcos pequeños, mayoría en la flota cántabra, y con ello no ha habido pesca de las especies más cercanas a la costa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los mercados también se nutren de otros puertos, que sí han estado abiertos, y de los barcos grandes, que sí han faenado. "La última semana ha habido escasez de algunos productos pero los precios no se han disparado", explica Sergio García. A pesar de todo las ventas en Nochevieja son el 50% que en Nochebuena porque muchos eligen degustar en un restaurante la última cena del año. "Estamos vendiendo bastante bien el marisco porque el precio está ajustado a pesar de la época del año", reitera Noelia Berros.

El percebe es uno de los productos más buscados. Solo puede comprarse bajo encargo y en cantidades pequeñas. "No hay percebe para todos así que no podemos atender pedidos grandes", asevera Rodrigo Fernández. Los comerciantes esperan mantener el ritmo de ventas hasta que pase la festividad de Reyes. La cuesta de enero, recuerdan, empieza el día 7.