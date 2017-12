La Junta General sólo podrá votar sobre 90 de los 644 millones de nueva deuda de 2018

El Gobierno regional aprobó ayer el decreto con el que pretende amortiguar los efectos de la prórroga presupuestaria para 2018. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, confirmó que el Principado tendrá que llevar a la Junta General una ley de crédito extraordinario por un importe "no menor a 90 millones de euros". Es decir, de los 644 millones de nuevo endeudamiento previsto, el parlamento sólo podrá votar sobre 90 millones, ya que los 554 restantes corresponderían a los créditos del Presupuesto de 2017, que el Gobierno socialista considera prorrogados para el próximo ejercicio.

El criterio del Ejecutivo regional colisiona frontalmente con el mantenido por la Sindicatura de Cuentas, que esta misma semana hacía público su informe sobre la cuenta general del Principado de 2016 y defendía que el endeudamiento anual debe contar con la aprobación del parlamento autonómico antes de que el Gobierno pueda hacer uso de ese recurso.

La consejera de Hacienda puso voz a las discrepancias del Gobierno con las conclusiones de la Sindicatura. "No compartimos ese criterio y nos basamos en la jurisprudencia existente. La prórroga es automática, cuando no hay Presupuesto, opera en bloque y afecta tanto a los gastos como a los ingresos", afirmó Dolores Carcedo, quien justificó la prórroga de los créditos del ejercicio precedente, en este caso 554 millones, con el argumento de que son "para hacer frente a los gastos comprometidos". La consejera de Hacienda avanzó que además de esos créditos prorrogados serán necesarios "al menos 90 millones", que en este caso el Gobierno si tramitará con la correspondiente ley en el parlamento autonómico. "Este gobierno no tiene mayoría parlamentaria y necesitará buscar apoyos en la Cámara", indicó Carcedo, quien hizo hincapié en las trabas que supone una prórroga presupuestaria. "Siempre significa menos dinero y más tarde", resumió la responsable de las finanzas del Principado.

El Gobierno además de aprobar el decreto de prórroga, que entra en vigor el 1 de enero, activó partidas que suman 65,4 millones "para garantizar la protección social", según la consejera de Derechos Sociales Pilar Varela. Para el Salario Social se aprobaron 9,5 millones para abonar la nómina de diciembre y se autorizaron 21 millones para las mensualidades de enero y febrero; para dependencia dieron luz verde a un gasto de 5,6 millones, destinados a 11.000 personas y otros 13 millones a teleasistencia; y también aprobaron partidas para residencias de mayores, discapacidad y acogida de menores.