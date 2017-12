Llamazares reprocha los "argumentos xenófobos" del PP contra la oficialidad

Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de Mercedes Fernández, presidenta del PP en Asturias, en la reunión de su comité ejecutivo regional. A Llamazares le llama la atención que el PP asturiano convierta el veto al asturiano, un veto preventivo, en su principal asunto de campaña electoral, aunque podría tener otras muchas prioridades que tienen que ver con la vida de los asturianos. "Su principal prioridad es negativa, cuando no hay todavía ni siquiera hay un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía", advierte Llamazares. El portavoz de IU señala también que esta última cuestión es "aún peor" cuando el PP en la vecina comunidad de Galicia garantiza la co-oficialidad de la lengua gallega.

A juicio de Llamazares la técnica de Mercedes Fernández supone practicar un veto, y la discriminación, junto con la utilización de los argumentos xenófobos y de carácter personal. "Parece Puigdemont con argumentos xenófobos para quienes no nacimos en Asturias", sostiene el portavoz de IU.

Llamazares considera que estos son los únicos planteamientos de la presidenta del PP en Asturias "seguramente porque no puede poner en valor lo que no ha hecho el Gobierno central por Asturias en materia de infraestructuras, por ejemplo, y porque tampoco puede poner en valor su política de oposición en el Principado".

El PP anunció durante la reunión de su comité ejecutivo regional que abordarán el impacto que tendrá la cooficialidad del asturiano sobre la sociedad, con un seminario que pondrá en marcha a partir de enero, según anunció ayer la presidenta regional del partido. "Queremos explicar cómo va a afectar a la vida de la gente", argumentó Mercedes Fernández durante su intervención en el último comité ejecutivo regional del año, en la que también abordó otras cuestiones como los compromisos del ministro de Fomento con Asturias, la prórroga presupuestaria en el Principado para 2018 y los resultados de las elecciones catalanas.

"En enero vamos a promover un seminario sobre la cooficialidad y la repercusión que esa figura tendrá en ámbitos como la Universidad, las oposiciones, las familias, las empresas o el comercio porque entraña rigores. Voluntario no es. De la cooficialidad se desprenden derechos o deberes que no se podrán ignorar", comentó Mercedes Fernández. "Vamos a tratar que la cooficialidad no se establezca en Asturias frente a los que dicen que será poco a poco y los que no quieren que haya ninguna información sobre la repercusión que tendrá esa medida", añadió la presidenta de los populares asturianos, no sin antes insistir en que "nos encanta hablar asturiano, pero con naturalidad y sin imposiciones; que no vengan señores de Logroño y Burgos a darnos lecciones", dijo en clara alusión a los diputados de IU, Gaspar Llamazares y Concha Masa.