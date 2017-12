El PP abordará el impacto social de la cooficialidad del asturiano

El PP abordará el impacto que tendrá la cooficialidad del asturiano sobre la sociedad, con un seminario que pondrá en marcha a partir de enero, según anunció ayer la presidenta regional del partido. "Queremos explicar cómo va a afectar a la vida de la gente", argumentó Mercedes Fernández durante su intervención en el último comité ejecutivo regional del año, en la que también abordó otras cuestiones como los compromisos del ministro de Fomento con Asturias, la prórroga presupuestaria en el Principado para 2018 y los resultados de las elecciones catalanas.

"En enero vamos a promover un seminario sobre la cooficialidad y la repercusión que esa figura tendrá en ámbitos como la Universidad, las oposiciones, las familias, las empresas o el comercio porque entraña rigores. Voluntario no es. De la cooficialidad se desprenden derechos o deberes que no se podrán ignorar", comentó Mercedes Fernández. "Vamos a tratar que la cooficialidad no se establezca en Asturias frente a los que dicen que será poco a poco y los que no quieren que haya ninguna información sobre la repercusión que tendrá esa medida", añadió la presidenta de los populares asturianos, no sin antes insistir en que "nos encanta hablar asturiano, pero con naturalidad y sin imposiciones; que no vengan señores de Logroño y Burgos a darnos lecciones", dijo en clara alusión a los diputados de IU, Gaspar Llamazares y Concha Masa.

Mercedes Fernández calificó de "satisfactorios" los tiempos de duración del viaje entre Oviedo y Madrid cuando se abra la variante de Pajares, frente a las críticas formuladas en la víspera por Francisco Álvarez-Cascos.

La presidenta del PP regional arrancó su intervención ante la ejecutiva con una crítica "a la pasividad e inacción política del actual gobierno regional, sin iniciativa ni liderazgo". Mercedes Fernández reprochó a Javier Fernández que "somos los mismos con los que se pactó en 2015 y 2017". También abordó los resultados en las elecciones catalanas que n o vaciló en calificar de "malos" para el PP. "Sin caer en el abatimiento colectivo, tienen que servir para activarnos", valoró Mercedes Fernández, quien dejó caer que, desde su punto de vista, Inés Arrimadas debería intentar su investidura como presidenta "como hice en Asturias".