Carcedo: "El Gobierno no descarta rebajar las escuelas infantiles con la prórroga"

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, tiene deberes pen- dientes para el nuevo año. La devolución del proyecto del Presupuesto regional, rechazado por el PP, Podemos, Foro y Ciudadanos, obligará a su departamento a preparar los créditos extraordinarios con los que amortiguar la prórroga desde enero.

Insatisfecha por la devolución del Presupuesto pero sin sensación de fracaso. "Fracasar es no intentarlo, pero trabajamos hasta el último minuto para tener un nuevo Presupuesto. No hablaría de fracaso pero no estoy satisfecha con el resultado".

El tira y afloja con Podemos sobre las escuelas infantiles. "Podemos, tras una negociación larga, volvió a la casilla de salida planteando la gratuidad de las escuelas infantiles, con la salvedad de que al final aceptaban que sólo fuera para las familias que ya estaban en la propia red. Pero era un modelo injusto, sólo para unos pocos y no para todos. ¿Qué pasa con el resto? El Gobierno no podía aceptar esa propuesta desde el punto de vista de la equidad".

"Por dos millones un Gobierno no deja sin aprobar un Presupuesto de 4.485". La consejera de Hacienda admite que la negociación con Podemos rompió en las escuelas infantiles, donde el Gobierno llegó a ofrecer una rebaja de la mitad de la factura que pagan las familias, unos 2,3 millones de euros, mientras que la formación morada se plantó en la gratuidad para los 2.300 niños que ya estaban en la red. "No es una cuestión de 2, 3 ó 4 millones de euros. Por dos millones un Gobierno no deja sin aprobar un Presupuesto de 4.485 millones".

Reparos a la integración de las escuelas en la red educativa y a su gratuidad. "El Gobierno quiere estudiar qué modelo queremos, cómo influyen las posibles opciones en el personal que ahora presta el servicio y cuál es la fórmula idónea para garantizar la conciliación de las familias. Y hay que saber cuánto cuesta, cómo se extiende a todos los ciudadanos y cómo se financia. Para luego tomar una decisión sobre la integración en la red educativa o hablar de su integración en el Principado de Asturias a través de un ente público o similar. Ante la exigencia de gratuidad, ofrecimos hacer la red más asequible en este momento, reduciendo las cuotas de las familias al 50 por ciento. Desde que haces un modelo gratuito y universal, lo que viene después es que todo el mundo te va a exigir que le des ese servicio. Ha sido una propuesta trampa de Podemos".

El impacto de la prórroga. "La prórroga llega más tarde y limita las inversiones hasta que no haya dinero. De partida hay 267 millones de euros menos, no significa que vayamos a perder ese dinero pero sí que llegará más tarde. El crédito extraordinario requiere una tramitación que lleva su tiempo en el Parlamento. Todo va a tardar cuando era innecesario porque se trataba de un buen Presupuesto, con más gasto social pero que consolidaba el crecimiento con más inversión".

¿La prórroga congela la rebaja a los niños de las escuelas para menores de 3 años? "Intentaremos minimizar los efectos de la prórroga. En enero vamos a analizar el impacto real y ver qué leyes podemos sacar adelante en la Junta con el objetivo de priorizar el gasto para lanzar alguna obra con el Presupuesto inicial o decidir si podemos llevar adelante la propuesta de rebajar el ciclo 0-3 en prórroga presupuestaria. El Gobierno en absoluto descarta rebajar el coste de las escuelas infantiles para las familias. Vamos a trabajar en ello".

"La deuda se prorroga en todas partes. Asturias no es una isla". La consejera de Hacienda no teme las amenazas de denuncias de Foro, incluso con la vía penal, por considerar que la deuda aprobada para 2017 en la Junta entra automáticamente en la prórroga de 2018. "La deuda se prorroga en el conjunto del país. Asturias no actúa de manera aislada y por libre. De acuerdo que puede haber otros criterios pero para hablar de prevaricaciones y denuncias penales... El Estado en 2012 prorrogó la deuda y ahora lo volverá a hacer, otras autonomías también lo hacen. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló una parte concreta de un artículo del decreto porque consideraba que íbamos más allá de lo que debíamos en un apartado concreto del decreto pero no se pronunció en contra de la prórroga automática de la deuda. Lo que no se pueden prorrogar son créditos extraordinarios o suplementos de crédito para cubrir determinados gastos específicos".

Cómoda con la nueva dirección de la FSA. "La relación con la nueva dirección de la FSA en esta negociación ha sido buena, hemos trabajado de manera coordinad. Compartimos objetivos y planteamientos. Nos sentimos respaldados y apoyados en todo el proceso ".

Aliados ante la reforma de la financiación autonómica. "El acuerdo se complica por cuestiones como la situación de Cataluña o el Cupo vasco pero existe en desequilibrio que hay que afrontar ya. En un proceso así cuantas más voces pidan lo mismo que Asturias más reforzado estás".