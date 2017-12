Cinco noticias que deberías conocer por la tarde

1. La mujer del Chicle dice ahora que no estuvo con su marido la noche de la desaparición de Diana Quer

El detenido en Boiro y su mujer, investigados por la desaparición de Diana Quer

2.Sábado al sol y Nochevieja con abrigo

El tiempo da una tregua en Asturias antes de que mañana entre un nuevo frente | La AEMET ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros

3. Los hosteleros de Oviedo acusan al Ayuntamiento de "robarles" los clientes en favor de la fiesta de Nochevieja de La Florida

Los profesionales del sector califican de "macrobotellón" la fiesta de fin de año organizada por la asociación de vecinos

4. Alarma en Aller tras ver varios vecinos al "violador del estilete"

El hombre pudo buscar un piso para alquilar en Moreda, pero los cuerpos de seguridad no confirman que viva ahora en el concejo



5. Denuncian el cierre de una tintorería en Gijón con decenas de prendas dentro

El dueño no aparece desde el miércoles y los usuarios no pueden recoger la ropa