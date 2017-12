IU plantea al PSOE fórmulas para abaratar las escuelas infantiles pese a la prórroga

Izquierda Unida de Asturias planteará al Gobierno socialista fórmulas para abaratar las escuelas infantiles dentro de su hoja de ruta para amortiguar los efectos de la prórroga presupuestaria en el Principado para 2018. La coalición es partidaria de abrir la negociación de los créditos extraordinarios desde el 10 de enero con el PSOE para dotarlos de partidas que allanen el apoyo de Podemos que finalmente no fue posible en la votación del proyecto del Presupuesto. "Estamos condenados a entendernos; no podemos estar 18 meses en campaña electoral. Las inversiones no pueden ser casus belli", valoró Ramón Argüelles, el coordinador general de IU de Asturias.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, avanzó el pasado viernes que el Gobierno regional "no descarta, en absoluto" materializar la rebaja del 50 por ciento en la factura que pagan las familias por las escuelas infantiles a lo largo de 2018, incluso dentro de los límites que impone la prórroga. Ramón Argüelles aclaró que IU "no está en la lucha del gratis total" de ese servicio pero confirmó que en la negociación de los créditos ofrecerá fórmulas para abaratarlo: "se puede establecer la gratuidad para las familias que no tengan ingresos superiores a veces el IPREM, que equivale a unos 30.000 euros anuales, así como introducir bonificaciones para las familias con rentas inferiores a 45.000 euros", concretó el coordinador general en Asturias de la coalición dentro de una hoja de ruta de marcado contenido social, donde IU quiere garantizar más recursos para el salario social, para la lucha contra la pobreza energética y la pobreza infantil y también para las residencias del ERA y la atención a los dependientes (ayuda a domicilio y teleasistencia).

La recuperación de la inversión de 374 millones es otra de las prioridades de IU ante la negociación de los créditos porque "generaría 4.000 empleos en Asturias en ayuntamientos, el medio rural, las carreteras", según Argüelles. "Esta región no puede paralizarse ni entrar en una campaña electoral de 18 meses", afirmó el dirigente de IU.