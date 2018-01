Marcos Líndez: "Podemos se deja llevar por el rencor, por eso no hay acuerdos"

"Dos no acuerdan si uno no quiere", declaraba Marcelino Marcos Líndez a LA NUEVA ESPAÑA en junio pasado, poco después de hacerse cargo de la portavocía del Grupo Socialista en la Junta General. No es que tuviese el don de la profecía de lo que iba pasar en el debate de los Presupuestos para 2018 en el que el voto de Podemos ha resultado decisivo para tumbar el proyecto del Gobierno, sino más bien que el tablero de la política asturiana se ha vuelto tan previsible en un parlamento atomizado como el actual como lo era hace un década, cuando las votaciones se ventilaban entre tres partidos.

"No es un fracaso de la izquierda". El portavoz socialista no cree que el desenlace de la negociación presupuestaria sea atribuible en partes alícuotas a los tres partidos considerados de izquierdas en el arco parlamento asturiano, con 28 de sus 45 diputados. "No acepto que se pueda hablar de un fracaso de la izquierda porque los partidos que realmente consideramos que representamos la izquierda somos el PSOE e IU. No es la primera vez que dirigentes de Podemos rechazan representar a la izquierda aunque, probablemente, gran parte de sus votantes sí lo sean".

Los guiños a Podemos no bastaron. "El proyecto del Presupuesto reflejaba muchas pretensiones de Podemos. Había 4,2 millones más para vivienda; se recogía la incorporación de los desahucios en los casos de emergencia social; en materia de sanidad, incluía recomendaciones de la comisión de listas de espera como el refuerzo de la atención primaria o del empleo estructural; la Oficina Anticorrupción... son medidas que eran pedidas por Podemos y asumidas en la negociación. Había argumentos suficientemente sólidos para que Podemos facilitara el Presupuesto" enumera y relata Marcos Líndez.

Una oportunidad perdida y "el rencor" de Podemos. El portavoz socialista en la Junta cree que el proceso interno que vivió la formación morada en plena negociación presupuestaria influyó en la decisión final. "Creo que es una razón por la que no favorecieron ese acuerdo. Es una pena porque han perdido una oportunidad más. Llevamos prácticamente tres años de legislatura y no ha habido un solo acuerdo de Podemos con el Gobierno. Cuando se trata de cuestiones que benefician a los asturianos y asturianos se pone de manifiesto si hablamos de una fuerza útil o no. Y están demostrando que no lo son. Se dejaron llevar por el rencor, algo que no ocurre en otras autonomías donde favorecen Presupuestos y acuerdos".

Las escuelas infantiles, punto de ruptura y nueva hoja de ruta. "En el caso de las escuelas 0-3 Podemos utilizó ejemplos que no tienen nada que ver con la realidad. Decir que los mileuristas asumen un coste elevado es falso. Ahí están las tablas. El PSOE no renuncia para nada a un modelo público, que pueda dar estabilidad a esta etapa".

Rebaja de las escuelas infantiles, incluso en prórroga. "Queremos esperar a ese informe, previsto para la primavera, que permita la toma de decisiones. Hay más de 500 mujeres que trabajan en las escuelas infantiles y es necesario darles garantías . Decisiones de este tipo no se pueden tomar a la ligera. Queremos ver cómo se puede asegurar que esas personas no queden descolgadas en el modelo futuro. También hay que valorar la extensión: Podemos habla de dos millones y es falso porque eso supondría una discriminación territorial muy grande. No se puede dar gratis al 15 o 16 por ciento de los niños que están ahora y con el resto mirar a otro lado. El hecho que no haya Presupuesto ralentiza todo, pero el PSOE no renuncia. Si tiene que haber una revisión de las tablas de contribución de las familias, por supuesto que la haremos", afirmó Marcelino Marcos.

Acelerar la negociación de los créditos para amortiguar la prórroga, como pide IU. "Tendremos que negociar la ley de crédito, pero primero hay que conocer al detalle la liquidación del Presupuesto de 2017. Con IU hay sintonía, hemos llegado a un acuerdo como en otras ocasiones. No es novedoso".

El imposible pacto con el centro derecha. El portavoz del PSOE en la Junta sostiene que el PP, Foro y Ciudadanos se situaron al margen del acuerdo presupuestario al reclamar rebajas de impuestos. "Se autodescartaron al querer tocar la fiscalidad cuando estamos, por ejemplo, ante un proceso de reforma de la financiación autonómica en el que tocar los tributos a la baja puede tener una repercusión muy grande. Asturias ahora no se puede permitir una rebaja de impuestos".

"Para nada estamos en fin de ciclo". Marcos Líndez sale al paso de las críticas realizadas por la oposición porque ve al Gobierno de Javier Fernández con los síntomas propios de un fin de ciclo. "Para nada. 18 m eses es mucho tiempo para hablar de un fin de ciclo. Mal iría cualquier administración si de 4 años quitáramos 18 meses porque ya te dejas llevar. El discurso de desgaste de la derecha, facilitado por Podemos, no tiene nada que ver con la realidad", afirma Marcos que considera tan "inevitable" como "prematuro" hablar del próximo candidato autonómico del PSOE.