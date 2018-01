La oposición reclama a Fernández respuestas a los problemas y urge cambios en su gestión

La oposición coincide en la crítica a la gestión y al discurso de Fin de Año del presidente del Principado, Javier Fernández, sobre la situación de Asturias y también urge cambios para mejorar la situación socio política de la región. Tanto el PP como Podemos, IU y Ciudadanos reprochan la "resignación", "inacción" o la "falta de iniciativa" del Ejecutivo socialista y le exigen "respuestas a los problemas" y no un mero relato mientras que Foro lamenta que el Principado "siga a la cola del crecimiento económico" del país. También tacharon de "hipócrita" la exigencia del presidente del Principado al Gobierno central para que defienda en Europa el mantenimiento de la minería más allá de 2018.

El número dos del PP asturiano, Luis Venta, definió el discurso de Fernández como más propio de "un relator de malas noticias" que "de un Presidente que pelea por los intereses de Asturias y aporta soluciones". El diputado autonómico instó al presidente autonómico "a no atecharse en la comodidad" y le pidió que ante cuestiones centrales para la región como el declive demográfico ponga en marcha medidas concretas "en vez de echar balones fuera apuntado a otras instituciones". El secretario general de los populares asturianos exigió a Fernández que se ponga manos a la obra "aunque eso parece no estar en su agenda" y aludió a la situación en la que Javier Fernández se encuentra en su partido tras el congreso regional del pasado otoño. "Si es un Gobierno intervenido por la FSA, que lo explique. Alguien debe responder por qué gobierna mirando a los partidos y no a los ciudadanos".

El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, comparó a Javier Fernández con "un piloto que ha soltado el volante y se limita a pedir calma mientras anuncia las curvas". El diputado de la tercera fuerza en número de escaños acusó a la Federación Socialista Asturiana de renunciar "a utilizar los instrumentos para impulsar la actividad", razón por la que, a su juicio. el presidente autonómico "habla del empleo, la industria o la demografía como si se tratase de fenómenos meteorológicos".

León también afeó al Gobierno de Javier Fernández que no se comprometa "con la integración de las escuelas de 0 a 3 años en el sistema público". El portavoz de la formación morada también criticó las alusiones y valoraciones del presidente del Principado ante cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica o la crisis catalana: "después de favorecer la investidura de Rajoy, ya no será visto como una figura de con visión estatal por mucho tiempo que dedique a hablar de la financiación autonómica o de Catalunya".

IU, única formación que apoyó al Gobierno socialista en el debate que tumbó el proyecto del Presupuesto, elevó el tono crítico con el discurso de Javier Fernández, que para Ramón Argüelles, coordinador de la coalición, resultó "decepcionante" porque "parece que la realidad de Asturias tiene poco o nada que ver con la acción de su Gobierno". Argüelles reclamó a Javier Fernández "un cambio de actitud para que se ponga al frente de un Gobierno proactivo y con capacidad para llegar a acuerdos" porque, recalcó, "no es un analista del ministerio de Hacienda, es un político obligado a dar respuestas".

La presidenta de Foro, Cristina Coto, puso el foco en que Asturias "continuó su declive a lo largo de 2017, incrementando su divergencia con España", refiriéndose a los datos del Instituto Nacional de Estadística. La dirigente forista vinculó la presión fiscal con "la fuga de empresas, repetida año tras año desde 2012, y que confirma el fracaso de un modelo político y la necesidad apremiante de un cambio para Asturias". Nicanor García, el portavoz de Ciudadanos en el parlamento regional, lamentó "el habitual tono de resignación pesimista" de Javier Fernández, le echó en cara que se limite a pedir la ayuda del Estado o de Europa y no aporte "ideas ni soluciones concretas que nos permitan mejorar la actual situación", al tiempo que cuestionó "su falta de liderazgo" y la parálisis en la que, a juicio, se encuentra el Gobierno".

Las referencias de Javier Fernández al futuro de la minería y de la actividad industrial en Asturias fueron objeto de análisis pormenorizado desde la oposición. Para Venta la preocupación por el carbón del Presidente supone "una oda a la hipocresía porque fue el PP el que logró retrasar hasta 2018 el cierre que el PSOE planteaba para 2014". El diputado popular aprovecha para recordar y cuestionar "el apoyo de sus compañeros socialistas a adelantar el cierre de las térmicas". León afirmó que la FSA "carece de un modelo industrial, por lo que hacen depender nuestra economía de la dinámica estatal y los vaivenes internacionales" mientras que el coordinador de IU de Asturias, Argüelles, también recordó el papel desempeñado por el PSOE en poner "fecha límite para el carbón".