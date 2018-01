En el fallecimiento de Aurelio Menéndez

En los primeros días del año, la salud física de D. Aurelio se iba deteriorando. Su voz se apagaba y hoy día 3 de enero fallecía. Una vida intensa, plena, honesta, fecunda. Ejemplar. Llena de valores y principios. Una entrega absoluta al Derecho. Un hombre de principios. De convicciones profundas. Jamás una voz más alta que otra. Renovador del Derecho Mercantil, maestro y académico y, también, servidor del Estado cuando se le requirió. Como Ministro de Educación entre 1976 y 1977, años donde la Transición daba sus primeros pasos y ahí estaba D. Aurelio, en el Tribunal Constitucional, o en el Consejo de Estado.

Pero sin duda, su gran pasión, la Universidad, los alumnos. Hace solo un par de meses tuve la inmensa fortuna de visitarle junto con otro profesor en su domicilio y departir con él. El recuerdo a sus alumnos, la viveza de sus años de docencia, la pasión por las aulas, por el conocimiento, por la transmisión del saber y el profundo respeto al alumno y la academia eran extraordinarios. "Soy un profesor más, no me considero ejemplar en nada", así atestiguó no hace muchos años al recibir uno de sus múltiples reconocimientos y homenajes. Un hombre sencillo, recto, leal, honesto y muy trabajador.

Cultivador del Derecho, se deben a él una ingente pléyade de obras jurídicas, monografías, artículos, ensayos, capítulos de libro, participaciones en homenajes a coetáneos y viejos maestros, dirección de obras colectivas que son cabecera en no pocos sectores doctrinales y prácticas, etc., que atesoran su fecunda productividad y dominio y acercamiento a múltiples temas del derecho. Célebres son las monografías "El contrato de remolque", "La venta CIF", etc., pero quizás una de las obras de las que estaba más orgulloso y a la que siempre que tenía ocasión hacía referencia, es el pequeño ensayo "Sobre la moderna escuela española de Derecho Mercantil", la bisagra que une el presente y el pasado, con la renovación fecunda del derecho mercantil que fue una realidad en España en las últimas décadas del siglo XX. Una moderna escuela hoy a la altura sin duda de las grandes escuelas germanas e italianas del derecho mercantil.

Pero una de las grandes cualidades humanas de D. Aurelio, era sin duda, su inmenso respeto y reverencia hacia los mayores. Respeto a los grandes maestros del derecho que él conoció y de los que siempre reivindicó su bonhomía, grandeza, altura y finura jurídica y humanísitica. Cómo no, D. Rodrigo Uría. Ahí empezó una relación de maestro y discípulo, de compañero y amigo; durante décadas, una extraordinaria relación de afecto, amistad y devoción mutuas. Pero lo mismo era escucharle hablar de D. Joaquín Garrigues, de Polo, de Girón, y tantos y tantos otros maestros, hoy ya desaparecidos como Sánchez Calero o, el pasado día 1 de enero, Olivencia. Catedrático en Oviedo, Santiago de Compostela, Salamanca y Madrid. Maestro de toda una escuela y de discípulos de primerísimo nivel, sufrió en carne propia, cual padre, la marcha de no pocos díscipulos en los últimos años, desde Carlón hasta Juan Luis Iglesias, Aníbal Sánchez Andrés, etc.

Otra de las grandes pasiones y vocaciones de D. Aurelio sería el ejercicio práctico del Derecho, capital para un buen docente, donde aunar la riqueza de la dogmática con la anchura y no menos fecundidad de la práctica. En 1972 D. Aurelio se une a D. Rodrigo al despacho de éste y comienza un fulgurante crecimiento del gran despacho que hoy es Uría&Menéndez, que no hace mucho cumplió siete décadas.

Pero, ante todo, amén de las nuemerosas virtudes que D. Aurelio atesoró y que fueron reconocidas por todos, dos pasiones le desbordaban más que el resto, la familia y Asturias. Su familia lo ha sido todo para él. Pasión y vocación. Generosidad y amor familiar, conformando con Dª Mercedes, fallecida en el verano de 2007, un matrimonio ejemplar y una familia, extraordinaria, modélica y unida como pocos. Los valores de ambos, los viven y encarnan hoy sus siete hijos y sus numeros nietos y bisnietos.

Y, en el camino, Asturias. Para este gijonés cuyo velero atracó hace casi medio siglo en la capital de España, Asturias era vida, era oxígeno, eran raíces, eran presente y pasado. Era patria chica. Era verdadero amor, entrega y donde más libre y a gusto se encontraba D. Aurelio. Llegaría con el tiempo el reconimiento real de un Marquesado, Ibias, donde no podía haber mejor embajador.

Asturias vivió y él sintió con enorme orgullo en 1994 la entrega de un merecidísimo premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales. Dos años después de recibirlo D. Rodrigo. Una de las grandes satisfacciones de D. Aurelio fue, además, coordinar y tutelar los estudios universitarios del hoy Jefe del Estado y, en aquel monento, Alteza Príncipe Felipe. Numerosos premios, reconocimientos, medallas, doctorados honoris causa en Oviedo, Carlos III, Pontificia Comillas; pero una, por encima de todo, buena persona. Su vida se apaga. Ahora queda su testimonio, su obra, su ejemplo, su dignidad y su humanidad. Sólo el olvido hace que muramos definitavemente. A D. Aurelio, por su bonhomía, su generosidad, su humanidad, su cercanía, su prudencia, su sabiduría, su humildad, su sencillez, su ejemplo, no se le podrá olvidar jamás. Vivió y atesoró en sus virtudes, una máxima, ejemplar, ser Maestro.