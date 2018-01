Lotería del Niño 2018: 05685 primer premio

El número 05685 ha resultado agraciado con el Gordo del sorteo de la Lotería del Niño 2018, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros por décimo) en el Sorteo Extraordinario de Lotería celebrado hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con motivo del Año Jubilar Teresiano.

Este número ha sido consignado íntegramente en la administración número 19 de Bilbao.



¿Cuánto me puede tocar en la Lotería del Niño?

El sorteo de la Lotería del Niño reparte una nueva lluvia de millones tras el de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre. En total, el Sorteo Extraordinario del Niño del Día de Reyes repartirá 700 millones de euros en premios.

Estos 700 millones suponen el 70% de la emisión en premios y 70 millones más que en 2017, cuando se repartieron 630 millones, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La Lotería del Niño tiene tres grandes premios: un primero que repartirá 90 millones de euros (2 millones de euros por serie); un segundo de 33.750.000 euros (750.000 euros por serie), y un tercero de 11.250.000 euros (250.000 euros por serie).

La emisión del sorteo del Niño de este año asciende a 50 series (frente a las 45 del año anterior) de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.000.000.000 euros, frente a los 900.000.000 euros de 2017.

Además se realizan dos extracciones de cuatro cifras (70.000 euros, 3.500 euros por serie); 14 de tres cifras (1,4 millones de euros, 1.000 euros por serie), y cinco extracciones de dos cifras (2 millones de euros, 400 euros por serie).

También obtienen premio las aproximaciones (números anterior y posterior) al primer (12.000 euros por serie) y segundo premio (6.100 euros por serie); los números que coincidan en las tres primeras cifras con los tres premios mayores (1.000 euros por serie); los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan con los dos primeros premios, y aquellos cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio (1.000 euros por serie).

Finalmente, hay un reintegro de 200 euros por serie para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio de la Lotería del Niño, y dos reintegros especiales, también de 200, euros para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera y segunda extracción especial de una cifra.



¿Cobra Hacienda por las participaciones en la Lotería del Niño?

Aquellos jugadores de la Lotería del Niño 2018 que compartan un premio del sorteo del sábado 6 de enero superior a 2.500 euros tendrán que pagar a Hacienda el 20% de su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, pues el impuesto se exige al premio, independientemente de cómo y cuánto esté participado, según recuerdan desde el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si trata de premios grandes y alguien quiere regalar un pellizco a familiares o amigos, el fisco se verá doblemente 'premiado' pues el beneficiario de la donación deberá tributar ese 'regalo' por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Los técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de estos premios al cobrarlos, así los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y solo tendrán que anotar el premio en la declaración de la Renta, por lo que declarar el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su declaración los rendimientos que les genere, como intereses bancarios.

Además, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

Por último, como cada año los técnicos de Hacienda advierten del peligro de revender décimos a personas o intermediarios interesados en blanquear dinero negro, ya que los agraciados que lo hagan no podrán acreditar ante Hacienda el origen de estos fondos, lo que puede acabar con una inspección que exija, entre la deuda y la sanción, más del 60% del importe ganado.



¿Tienen la misma validez un décimo físico y uno online?



Por supuesto. El décimo online debe corresponderse con el décimo real, que la empresa online reserva a tu nombre. Al llevar a cabo la compra por internet debes recibir un email de confirmación como comprobante de la compra que ha de estar corroborado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este email tiene la misma validez que un décimo físico.



Compras entre varias personas

Cuando un boleto se haya comprado entre varias personas, es recomendable fotocopiarlo, especificando la cantidad que aporta cada uno y firmando cada uno de los pagadores. En el caso de que el portador del original decida desvincularse de sus socios e intente cobrar el premio íntegramente sin compartirlo con nadie, existiría la posibilidad de denunciarle e ir a juicio para reclamar la parte del premio correspondiente a cada uno.

Hay que tener presente que a veces la cantidad total que se juega no coincide con la que se ha pagado porque suele haber una parte de donación para el emisor de la participación. En este caso, el consumidor debe tener cuidado con los incentivos que pudiera recibir si resulta premiado, que podrían tratar de blanquear dinero con ofertas de un porcentaje superior al importe total. Este tipo de transacciones serían perjudiciales para el consumidor ya que, si se accede a la venta, no podrá acreditar después ante Hacienda la procedencia de ese dinero.

Todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad que está indicado en el reverso. No obstante, en el caso de la Lotería Nacional hay un mes como máximo para el cobro y tres meses en el caso de los premios extraordinarios de Navidad y del Niño.

¿Un billete roto tiene validez?

Si su décimo está deteriorado debe presentarlo en una administración de Loterías para que ésta, a su vez, la remita a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión, dando Loterías la orden de pago si así lo considera oportuno. En caso de que el décimo esté demasiado deteriorado y persistan las dudas sobre su validez, se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que emite un informe a favor o en contra de ser pagado.