Del Busto defiende dar la factura sanitaria para que el usuario "tome sus decisiones"

No será "a corto plazo", pero los usuarios de la sanidad pública de la región comenzarán a recibir una factura con el coste de los tratamientos que reciban. Así lo aseguró ayer el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, refrendando una información adelantada en los últimos días por este periódico. Según Del Busto, esta medida que prepara su Departamento "no es coercitiva", sino que obedece a criterios de "transparencia". No obstante, admitió que también tiene el objetivo de concienciar al ciudadano sobre el gasto que supone la sanidad, que comprenda lo que cuestan sus tratamientos "y tome sus decisiones personales".

La denominada "factura en la sombra" fue criticada ayer por el Partido Popular y por Podemos. Según el portavoz de la formación morada en la Junta, Emilio León, el Ejecutivo regional "pretende dar una lección de civismo a las asturianas y asturianos, culpabilizándolos por el elevado gasto sanitario a través de la presentación de facturas individualizadas, como si no supiesen ya lo que cuesta pagar impuestos o llegar a final de mes". "Antes que la factura en la sombra, el Gobierno debería publicar las listas de espera", subrayó León.

Desde el PP, el diputado autonómico Carlos Suárez expresó la sospecha de su partido de que el Ejecutivo asturiano prepara un copago (una aportación económica) para los usuarios de la sanidad. En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General del Principado, Suárez argumentó que el Principado "no se atreve" a hacer el anuncio del copago y lo que hace es lanzar un "globo sonda". "Hay un enorme coste y el Gobierno piensa en cómo disuadir a los usuarios, cuestión que inevitablemente nos lleva a pensar que se está planteando el copago", indicó el portavoz popular en materia sanitaria, quien señaló que la factura en la sombra "es una medida ineficaz, no una solución para nada".

Entre tanto, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, subrayó en Mieres el compromiso de su Departamento de avanzar en la instauración de un sistema de contabilidad analítica, y precisó que "eso nos permitirá que cada ciudadano sepa, porque tiene derecho a ello y porque es un criterio de transparencia, lo que cuesta su asistencia. Y también lo que cuesta una prótesis, un TAC...".

"La contabilidad analítica la tendremos al máximo en los procesos clave, y nos permitirá llegar a incluso poder decirle a cada ciudadano que salga del hospital o del centro de salud lo que ha costado su asistencia", destacó el Consejero. "Eso no significa bajo ningún concepto que vaya a ser a corto plazo", matizó.

Según Francisco del Busto, la red sanitaria pública "es un sistema gratuito, que se financia con impuestos, y las polémicas políticas o sindicales las entiendo". Sin embargo, agregó el Consejero, "hay que dejar claros dos conceptos claves: por una parte, el dueño absoluto del sistema sanitario es el ciudadano, y la transparencia es máxima y debe ser máxima con el ciudadano".