Llamazares acusa a la Consejería de intentar enmascarar sus problemas de gestión con "la ocurrencia de la factura sanitaria"

Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Junta General del Principado asegura que la propuesta del Consejero para implantar la factura sanitaria para concienciar a los ciudadanos de los costes que supone la sanidad es una "ocurrencia para intentar enmascarar sus problemas de gestión". Izquierda Unida afirma que implantar esta medida "no ha demostrado su eficacia" y que solo en Andalucía se ha implantado. "No son los pacientes lo que deciden la demanda, es una decisión de los profesionales y el propio sistema sanitario", dice Llamazares. .

Al portavoz de IU lo que realmente le preocupa, además de esta "factura en la sombra" es "que la Consejería toma esta ocurrencia ante sus problemas de gestión importantes en la epidemia de gripe ya que no han sabido gestionar ni planificar el personal necesario para este momento". Y es Asturias ha alcanzado la mayor tasa de gripe de los últimos años y se han alcanzado 7.500 casos en una semana. Tanto las áreas de Avilés, Oviedo y Gijón están saturadas por el flujo de pacientes y los sindicatos del sector alertan de que muchos de los sanitarios están cayendo enfermos y que están muy cansados.

Gaspar Llamares añade que la "pésima gestión de la Consejería" no afecta solo a la forma de gestionar este pico de gripe en la región sino que va más allá. "Tiene pendiente todo, la ley de salud, el decreto de tiempos máximos en listas de esperas, el plan de salud mental y la integración del conjunto de la atención continuada en la atención primaria", señaló Llamazares en rueda de prensa.

En cuanto a la denuncia del PP que considera que las grandes inversiones llevadas a cabo en las obra del HUCA han mermado las inversiones en los hospitales de las áreas y centros de salud periféricos de Asturias, el portavoz de IU no comparte esta opinión y que es "sin sentido". IU defiende que "no creemos que los problemas que se dan ahora en la sanidad asturiana tengan que ver con una oposición entre el Hospital Central y el resto de la red sanitaria. Lo que hay es un problema general de gestión del sistema que es la falta de actualización del sistema. El Consejero, Francisco del Busto, está viviendo de las rentas. Están paradas todas las propuestas y se ve la flaqueza del sistema en momentos como ahora, cuando hay una epidemia de gripe", sostiene el portavoz de Izquierda Unida.

En cuanto a la prórroga presupuestaria acusa a la derecha asturiana de actuar de una forma hipócrita. "En el presupuesto general del Estado se ha prorrogado en todos sus conceptos incluida la deuda. Lo único que no se puede prorrogar son las obras singulares cuyo crédito termina en el año anterior, pero todos los conceptos son prorrogables" Llamazares lanzó un órdago a la derecha asturiana y aseguro que "si el PP y Foro que si recurren la prórroga asturiana, hagan lo mismo con otras comunidades gobernadas por el PP y con los presupuestos del Estado".