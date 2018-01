IU acusa a la Consejería de tapar su mala gestión con la factura sanitaria y Foro defiende su uso

El portavoz de IU en Asturias, Gaspar Llamazares asegura que la idea de la consejería de Sanidad de poner en marcha la factura sanitaria para que los pacientes conozcan el coste real de los tratamientos a los que se someten, no es más que una "ocurrencia para intentar tapar su mala gestión". Llamazares asegura que desde el Principado no se ha dado una respuesta eficaz a la epidemia de la crisis y además, pone como ejemplo que en Andalucía, la única región que dispensa la factura sanitaria "no se ha demostrado su eficacia". Sin embargo, desde Foro sí que defienden el uso de la factura sanitaria. Cristina Coto, presidenta del partido, asegura que ésta es "una forma de que los ciudadanos conozcan el coste de los servicios sanitarios. Un ejercicio de transparencia al igual que la publicación de las listas de espera, gran asignatura pendiente del gobierno del PSOE". Coto recordó que su partido llevaba esta medida en el programa electoral, y que aunque se trata de una factura simbólica, es importante que se ponga en marcha "para una gestión eficiente de los recursos sanitarios, económicos, materiales y humanos que garantice la sostenibilidad del sistema".