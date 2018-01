Carta y regalo para mantener la magia de niños desfavorecidos: ésa sí es lotería

La fiesta de Reyes pone fin a las Navidades, pero es sin duda la que más ilusiones concita. Millones de niños se levantaron ayer con nervios en el estómago y corrieron a ver qué les habían dejado los Magos de Oriente bajo el árbol, llenando las casas con sus gritos de alegría. Los mayores también suelen ponerle mucha ilusión a esta jornada. Quien más y quien menos recibe un regalo, aunque sea la socorrida corbata de todos los años. Pero es que además se celebraba el sorteo del Niño, al que los asturianos somos tan fieles, como muestran las cifras de ventas. Hubo quien se llevó un pellizco, muy posiblemente insuficiente para dejar de trabajar, aunque seguro que lo justo para empezar el año con buen pie. Por eso, entre tantas ilusiones y alegrías, quizá sea justo acordarse de aquellos que, por las circunstancias de la vida, no tienen quien se acuerde de ellos, o de esos niños que no pueden recibir su regalo soñado por una mala racha de sus padres. Los "Reyes Magos de Verdad" intentan solucionar esa situación y llevar un poco de ilusión a los niños de familias desfavorecidas o ingresados en centros de menores, y también a los ancianos que viven en asilos y que a veces ya no tienen el calor de los suyos.

Fue una iniciativa que partió hace unos años de Paloma Lladó, a la que se unió un grupo de amigas -ahora son unas cuarenta-, para constituir una ONG cuyo objetivo es que los niños desfavorecidos "no pierdan la magia". En el mes de octubre, las entidades colaboradoras -en Asturias hay varias, como los servicios sociales de los municipios de Llanera y Villaviciosa, entre otros- se ponen en contacto con los niños y les invitan a escribir una carta a los Reyes Magos, en la que se incluyan tres regalos, que deben tener un precio de entre 25 y 35 euros. Luego, en noviembre, se abre un plazo de inscripción para aquellos voluntarios que quieran convertirse en Reyes Magos. En diciembre se escanean las cartas y se remiten a los candidatos a Rey Mago -siempre preservando la identidad de los menores-, y los voluntarios compran uno de los tres regalos propuestos por los niños. Posteriormente, se remiten a las entidades colaboradoras, que se encargan de distribuirlos.

Por lo general, se cita a los padres o tutores de los menores en los días previos a la fiesta de Reyes, para que los niños puedan tener su regalo bajo el árbol en tiempo y forma. Si algo busca "Reyes Magos de Verdad" es que los niños, muchos de ellos golpeados por las circunstancias de la vida, se sientan por una vez escuchados.

Otras veces, como ocurrió en Llanera hace unos días, en el centro social de Posada, se organiza una fiesta para entregar los regalos a los niños. Acudieron una treintena, pero según explica la concejala de Bienestar Social, Consuelo Álvarez, hay más de ochenta niños que se benefician de esta iniciativa.

"La idea es mantener la ilusión de los niños. Tienen además derecho a estrenar un juguete, como el resto de los niños. Sus padres tienen problemas económicos y para ellos es complicado asumir un gasto extra. Es una pena que no se pueda extender a más municipios", cuenta la concejala. La fiesta celebrada esta semana en Posada fue muy emocionante, con los niños recogiendo el regalo que habían pedido de manos de los Reyes Magos.

También en Villaviciosa se desarrolla esta iniciativa, como indica la concejala Lorena Villar. Llegan a una veintena de familias, que el jueves y el viernes pasados fueron pasando por los servicios sociales para recoger los regalos y tenerlos preparados para la mañana mágica de Reyes. A nivel nacional, los "Reyes Magos de Verdad" ya han facilitado regalos a 8.000 niños y a otro millar de ancianos que viven en residencias de la tercera edad y a veces se sienten muy solos. Y es que, como suele decirse, cuesta muy poco arrancar una sonrisa a un niño.