La Felguera se queda a un número del Gordo y recibe 208.000 euros

Cerca, muy cerca, se quedó la sidrería "El parque" de La Felguera de repartir el primer premio del sorteo extraordinario de El Niño. Sólo falló la última cifra ya que el número agraciado fue el 05685 y el establecimiento hostelero langreano vendió el 5.684. Aún así, tras la barra se despacharon 160 décimos agraciados con 1.300 euros cada uno, lo que suman 208.000 euros.

El dueño del negocio, Ángel Cabricano, y el camarero Daniel Quintas mostraban a los clientes que aún no se habían enterado de la noticia uno de los décimos premiados. "Una pena", aseguraron en medio de la actividad frenética a las horas de la comida del establecimiento, ya que se quedaron cerca de los 200.000 euros por décimo del primer premio. Pero la sidrería "El parque" de La Felguera "siempre juega al cuatro, desde hace treinta años", señaló Cabricano.

No repiten número pero sí la terminación, en cuatro. "Al final devolví cuarenta décimos pero el resto los vendí", indicó Cabricano. La familia propietaria del local hostelero ubicado en el centro de La Felguera también se quedó con ocho boletos premiados, entre los padres y los dos hijos, que trabajan en el negocio. "Y todos los empleados tienen por lo menos uno", apuntó Ángel Cabricano. A lo que Quintas añadió que "está todo muy repartido". "Muchos de los clientes habituales de la sidrería compran lotería aunque desde la de Navidad a la de El Niño hay poco tiempo", aseveró Cabricano, que asegura que para la primera vende aproximadamente el doble. El propietario de la sidrería langreana aún guardaba ayer un décimo que no había recogido una clienta. Al enterarse "me llamó y le dije que lo tenía aquí. Y vendrá a buscarlo", aseguró Cabricano. Fue Daniel Quintas el que se enteró primero de que los boletos de la sidrería se habían llevado un pellizco en el sorteo extraordinario de la lotería celebrado ayer. "Estaba viendo la tele y cuando salió el primer premio me di cuenta de que coincidía con el nuestro salvo en la última cifra", indicó el camarero. Lo comprobaron y vieron que se habían quedado cerca del primer premio. Poco después continuaron con el quehacer diario y los preparativos para las comidas.

"Algunos de los premiados vinieron como hacen habitualmente a tomar algo y no sabían nada. Se enteraron aquí", dijo el dueño del local hostelero. Los 1.300 euros darán, añadió, "pagar los Reyes de los hijos y alguna cosa más". Es el primer premio que reparte la sidrería aunque el propietario ya tuvo suerte en otra ocasión en un sorteo.