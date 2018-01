Hablan los asturianos atrapados en la AP6: "Llevamos diez horas en el sitio sin comida y sin agua, no ha venido nadie"

Llevan toda la noche viviendo un auténtico infierno. Y lo que les queda... Cientos de asturianos están atrapados esta noche en la autovía de peaje AP-6 en la provincia de Segovia. "Esto es lamentable", critica una estudiante gijonesa que aún trata de llegar a la capital después de las vacaciones de Navidad. Los afectados aseguran que en la zona puede haber más de 10.000 personas que no se pueden mover. "De nieve hay como unos 10-15 centímetros, llevamos en el mismo sitio 10 horas, no ha venido nadie a ayudar y aquí nos quedamos, sin agua y sin comida, encendemos el motor cada poco para poner la calefacción y aguantar el frío", relata esta asturiana.



Ella, como los ciento de afectados, salieron ayer de Gijón y de otros puntos del Principado a eso de las tres y media de la tarde. "Las vistas desde aquí son desoladoras, todo coches parados, medio enterrados en la nieve", lamenta. La gijonesa explica que "en todo este tiempo vimos pasar alguna quitanieve pero en el sentido contrario y dos o tres coches de Policía como mucho, que pasaron por aquí sin ni siquiera parar a informarnos". "Empezamos a las cinco en Oviedo, cuando llegamos a las siete a Arévalo intentamos parar a dormir. Consultamos a la DGT tres veces y nos decían que estaba abierta la carretera y que no pasaba nada, ni siquiera advertían de la necesidad de cadenas", cuenta por su parte Vital Hevia, un médico ovetense de 34 años que hace haciendo hincapié en que "no había ninguna alerta más allá de que los camiones eran los únicos que no se podían mover". Y así se metieron en una trampa. "Llevamos 13 horas parados sin nada, un abandono absoluto, se oye que están pasando quitanieves donde el peaje del Espinar y en el lado de Adanero pero no tenemos ni idea, no sabemos cómo nos van a sacar, cada vez nieva más", insiste este conductor.



Los afectados aseguran que la sensación es de que "estamos totalmente abandonados". "Se pusieron a hacer las cosas tan tarde que se lio muy gorda", cirican. La Unidad Militar de Emergencias ha empezado ya a rescatar a los atrapados. Pero la situación sigue siendo complicada. A estas horas siguen cancelados todos los viajes en autobús con Madrid, lo que ha colpasado las estaciones de toda Asturias y los trenes (aquí te lo contamos). En el Principado hay 15 puertos de montaña en los que se necesitan cadenas (aquí tienes el listado). Por el Huerna, eso sí, se circula con "normalidad", aquí lo puedes ver.







#Nevada 50 efectivos del #BIEM1 se encuentran trabajando entre los KM 62 y 67 de la #AP6 en los dos sentidos mientras que 113 del #BIEM5 colaboran en el rescate de vehículos en el KM 95 dirección Madrid pic.twitter.com/SRGOfWCYzW — UME (@UMEgob) 7 de enero de 2018