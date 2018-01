Salen los primeros autobuses a Madrid y la DGT recomienda desvíos (actualización: 14:01)

Llegar a Madrid en carretera se ha convertido hoy en una misión imposible. El atasco de miles de conductores en la AP-6, en Segovia, la principal vía de entrada a Madrid y que discurre entre Adanero y Las Rozas, ha bloqueado la ruta habitual de los asturianos para acceder a la capital. Pero también otras vías alternativas presentan serias dificultades. La Dirección General de Tráfico mantiene un aviso que impide circular camiones por nevadas en la A1, la que une Burgos con Madrid, por lo que ese acceso se está complicando y podría acabar también con cientos de coches atrapados. Los primeros autobuses a Madrid han salido de Gijón a las dos de la tarde (no lo hacían desde ayer). A lo largo de la tarde no se descarta que haya nuevas cancelaciones. Renfe, por su parte, no tiene billetes hasta el martes.

ALSA había supendido anoche todas las expediciones entre Asturias y Madrid en ambos sentidos "hasta que las autoridades comuniquen que se puede volver a circular. A las dos de la tarde llegó a Madrid el primer ALSA que había salido de Gijón 24 horas antes. En el Principado se necesitan cadenas para circular por 17 puertos de montaña y hay dos carreteras cerradas (aquí te los contamos). En este enlace puedes ver como está el Huerna.

La cancelación de estas rutas ha generado largas colas en los mostradores de información. Alguno usuarios han tenido que esperar hasta dos horas. La DGT recomienda a los asturianos ir por Burgos.

La gravedad de la situación ha pillado a decenas de conductores asturianos en sus coches, en tránsito hacia la capital de España, donde residen y mañana deberían incorporarse a trabajar tras las vacaciones navideñas. Aunque la circulación por la Autopista del Huerna no presenta dificultades pese a la nieve, muchos optan ya por regresar a Asturias y desistir de intentar hoy llegar a sus hogares. "No vemos forma de llegar, mejor volver", aseguraba la familia Vigil Rubio, que esta mañana inició el viaje hasta la capital de España.

Tampoco quedan muchas alternativas: los servicios ferroviarios están colapsos y la opción del avión resulta impensable porque no hay plazas.