Sin agua ni comida, y encendiendo cada poco el motor para tener calefacción

Tal fue el nivel de enfado que "la gente comentaba la posibilidad de preparar una demanda colectiva por abandono", fruto de la desesperación que supone pasar una noche en medio de la nada, atrapados por la nieve.

Otro conductor, el médico ovetense Vital Hevia, fue otro de los atrapados. "Empezamos a las cinco en Oviedo y cuando llegamos a las siete a Arévalo intentamos parar a dormir. Consultamos a la DGT tres veces y nos decían que estaba abierta la carretera y que no pasaba nada, ni siquiera advertían de la necesidad de cadenas", indicó Hevia, de 34 años. "No había ninguna alerta más allá de que los camiones eran los únicos que no se podían mover", dijo. Y así se metieron en una trampa. "Llevamos 13 horas parados sin nada, un abandono absoluto, se oye que están pasando quitanieves donde el peaje del Espinar y en el lado de Adanero pero no tenemos ni idea, no sabemos cómo nos van a sacar, cada vez nieva más", indicó, a primera hora.

Una periodista asturiana de TVE, Sara Ramos, que regresaba a Madrid tras las vacaciones navideñas, relató en directo el drama vivido. "Nosotros tenemos calefacción y gasolina y no hemos pasado frío, pero estamos con bastante angustia. Los adultos no hemos comido nada desde ayer a mediodía. A los niños les dimos lo poco que teníamos de comer en el coche. Pudieron cenar pero no han comido nada más desde anoche", aseguró en directo. "El coche que tengo delante se quedó sin batería a las dos de la madrugada y llevan sin calefacción desde ese momento", continuó. "Nosotros procuramos no salir del coche", añadió, no tanto por el frío como por el ambiente contaminado con tanto vehículo en marcha. "No ha pasado ninguna máquina quitanieve. Sí han pasado tres coches de la Guardia Civil a la cuatro, pero no han parado. Tampoco ha venido ningún servicio de emergencia", se quejó esta periodista.

La UME evacuó a algunos de los atrapados a varios albergues habilitados en las localidades de San Rafael y Villacastín. Enfermos crónicos y bebés también fueron evacuados en un todoterreno medicalizado a Segovia. A la una de la tarde por fin se encontraron los dos destacamentos de la UME, lo que permitió desatascar la carretera, que no quedó expedita hasta las dos y media de la tarde.

El atasco tuvo sus consecuencias a 400 kilómetros de distancia. Las estaciones de autobuses de Oviedo y Gijón vivieron un caos de viajeros que se había quedado sin enlace con Madrid y trataban desesperadamente de encontrar una solución. Como el avilesino Daniel Sánchez Repullo, que tenía que volar a Hungría, donde da clases de español en un instituto. "Renfe está completo hasta el martes. Que una nevada corte el país y nos deje incomunicados y no haya alternativas me parece lamentable. En Hungría hay nevadas mucho peores, las carreteras son mucho peores que en España y no hay estos problemas", aseguró.

Junto a él, la también avilesina Aida Peñarando Marqués, profesora de infantil en Francfort, trataba de conseguir un billete para Madrid. "Viajo todos los fines de semana en Alemania y no me ha pasado nunca algo como esto", aseguró. Ayer por la mañana, antes de que se reanudasen los autobuses hacia Madrid, estaba convencida de que no podría llegar a la capital en dos o tres días. "Los vuelos de mañana (por hoy) lunes están completos y los de Iberia salen por 400 euros", añadió. Junto a ella, el alemán Mathis Bernhardt quitaba un poco de hierro al asunto. "Estas cosas pasan a veces en Alemania", admitió.

En la estación de autobuses de Gijón, la situación no era mucho mejor. A media mañana, las colas frente a las taquillas de Alsa eran de alrededor de dos horas de duración. La incertidumbre, el enfado y el hartazgo, se hacía patentes. A las 14 horas, Marina Iglesias por fin se subió a un autobús, cinco horas más tarde que el horario que marcaba su billete. "Tenía una plaza para el de las 9 de la mañana, pero no salió", relató. La profesora terminó por comprar otro billete de Alsa para mañana y uno de Renfe, "de los últimos que había, para mañana a las 18.30, no había para antes". Ahora intentará anularlos. "Vine a pedir un justificante para el trabajo", indicó, "justo cuando dijeron que salían los autobuses de las 14 horas, así que lo cambié".

La madrileña Beatriz Sáinz vino a Gijón a pasar las Navidades y hoy tenía que estar en su puesto de trabajo. "Nadie nos dice nada, ahora abrieron tres taquillas, pero hasta hace poco había solo una", aseguró. "Tenía un billete para las 11.30 y la única solución que me daban era devolverme el dinero y que me buscase la vida, pero en la web siguen vendiendo", dijo. Así, la madrileña llevaba desde las 9 de la mañana haciendo cola en la estación ya que "no hay billetes tampoco de Renfe, no hay alternativas". Al final consiguió cambiar su billete para el autobús de las 16.30 horas y, cuando avisaron de que a partir de las 14 horas iban a empezar a salir autobuses, volvió a cambiarlo. "Me cobraron 3,5 euros por el cambio, es de risa", indicó.

La joven Carla Menéndez no llegará al examen que tenía mañana en la Universidad Carlos III de Madrid. "Tenía el billete comprado para el autobús de las 14 horas, pero nadie nos garantiza si va a llegar o no a Madrid", aseveró, así que optó por cambiar su tique por otro para el martes.

De forma similar actuó Begoña Suárez, quien compró un billete para el martes "por si acaso", aun cuando tenía plaza en el bus de las 14 horas, el primero que salió rumbo a Madrid. "Si no es por el personal de seguridad, no nos enteramos de nada, es lamentable", enfatizó. Y Lucía Álvarez se mostró más preocupada por la hora de llegada, ya que tenía que coger un enlace rumbo a Granada a las 20.30 horas. "La única solución que me dan es que, si no llego a tiempo, vaya a la oficina para que me lo cambien por otro", explicó junto a sus preocupados padres.