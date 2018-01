De Santander a Valladolid, con un rodeo obligado por Villaviciosa

En una jornada de relativa tranquilidad en la la autopista del Huerna, con las máquinas quitanieves trabajando de continuo, sobre todo por la mañana, el servicio de mantenimiento de Aucalsa mantuvo limpia la carretera pese a los "copos de buen tamaño" que Luis Gómez, un extremeño que se desplaza habitualmente a Asturias por motivos familiares, veía caer sobre su vehículo al mediodía de ayer. "Se circula bastante bien. A ratos nieva, pero no hay mucho tráfico y el firme está despejado", explicaba.

El tráfico no muy intenso, sin demasiados vehículos pesados, ayudó a superar la jornada sin dificultades graves. El paso montañoso de Asturias a la Meseta enfrenta el invierno con un equipo de sesenta y seis personas que tienen a su disposición diecinueve vehículos y cuatro centros de almacenaje de sal y salmuera: "Cada poco rato ves pasar una quitanieves y la verdad es que te da bastante seguridad", destaca Juan Álvarez, de Gijón. El vallisoletano Luis Gutiérrez se encontraba ayer por la mañana tomándose un descaso en un área de servicio cerca de Villablino, tras pasar la noche en Villaviciosa: "Ayer (por el sábado) regresaba a casa desde Santander y a altura de Reinosa la Guardia Civil me dijo que me diera la vuelta, que la carretera estaba muy mala y que no podía pasar". Así, decidió tomar dirección oeste: "Mi madre vive en Villaviciosa y decidí pasar la noche con ella". Ayer no tuvo problemas para retomar viaje: "Nieva bastante, pero todo está bien en el Huerna".