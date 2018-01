"Tirados como bolsas de basura", así explica Saturnino Alonso como él y su familia pasaron la noche atrapados en la nieve desde las siete y media de la tarde del sábado hasta las nueve de la mañana del domingo. A escasos diez kilómetros del peaje de Guadarrama en dirección a Asturias. "Veníamos de Nueva York, cogimos la autopista y en ningún momento alertaba que hubiera problemas para coches, y poco después de pasar Guadarrama quedamos paralizados. Toda la noche", relata este gijonés de 57 años que reconoce que "en mi vida pensé verme en una situación así". En el coche, su mujer, su hija y su yerno. Cinco personas, con una botella de agua para todos, nada de comida. "Fuimos poniendo la calefacción poco a poco para pasar la noche pero por allí no apareció nadie. Qué menos que venir a dar a la gente unos bocadillos o agua. Sólo pasaron dos quitanieves y no despejaron la autopista hasta las nueve de la mañana. Luego tuvimos que dar vuelta a Madrid y desviarnos por Burgos para después desde ahí ir a León y a Gijón", explica su yerno, Fernando Aragón. Irma Alonso dice que "tiene que quedar bien claro que hubo una falta de organización total, cuando nosotros llegamos a Guadarrama no había mucha nieve pero sí coches parados y se formó un caos". La familia ayer, de viaje, solo pensaba en "pillar la cama". Es sí, "esto une la familia", reconocen.