"Vamos a volver a hacerlo, a repetir la hazaña", cuentan los jóvenes atrapados en playeros en la nevada de El Angliru

Aunque asumen que cometieron un error en la falta de previsión de su aventura, aseguran que no dudarán en volver a hacerlo. Los jóvenes asturianos que se quedaron atrapados de madrugada en El Angliru en mitad del temporal de nieve y que mantuvieron una tensa (y ya famosa) conversación con el 112 -que se negó a rescatarlos atribuyéndoles una imprudencia- han explicado hoy con más detalle su versión de los hechos, después de que ya cargasen, tal y como publicó en primicia LA NUEVA ESPAÑA, contra la actuación del servicio de emergencias de Asturias.

"Vamos a volver a hacerlo, a repetir la hazaña. Mejor equipados. Pero ahí y, si los hay, en sitios peores", asegura Héctor Carballo, uno de los portavoces de este grupo de aficionados a las rutas en todoterreno. Carballo critica con dureza al jefe de sala del 112. "Fue una falta de respeto. Ese hombre para mí no es un profesional en su trabajo. Por lo menos que nos digan que no pueden ir, pero que no se burle de la gente", lamenta Carballo en relación a la conversación telefónica que mantuvieron desde el coche con el servicio de emergencias.

Asimismo aclaran que "no estábamos desnudos", aunque sí que se quedaron con una vestimenta precaria para la climatología adversa que se vivía durante la madrugada en El Angliru. "Bajaron caminando dos primero y los demás les cedimos la ropa para que pasaran menos frío. Y después a otros dos. Y los tres que quedamos en el coche, quedamos sin nada: sin calzado adecuado, unos en camisa y otros en camiseta, y para andar dos horas por el monte a 27% de desnivel me parecía mucho riesgo. Nos quedamos en el coche hasta que llegó un grupo de amigos que andan en el mundo del 4x4 y nos rescataron", narra.

Carballo admite que "podía haber sido mucho peor de lo que fue, por el agobio más que nada; a última hora había mucho agobio porque no veíamos solución y nevaba con mucha intensidad; pero salimos de ello por nuestro propio pie y porque nos movimos para salir de ahí". Él mismo era el conductor del todoterreno, para siete plazas. "Empezamos a subir, vimos que cubría poco, pero no contábamos con la cantidad de nieve que estaba cayendo y cuando nos pusimos a volver no encontrábamos sitio para dar la vuelta", cuenta. Carballo afirma que "lo que más nos preocupa es que nos insulten, que nos digan que somos subnormales o irresponsables: la palabra irresponsable puedo entenderla; pero subnormales no; la gente no puede hablar de algo sin saberlo".

Edgar González, otro de los atrapados en El Angliru, asume que "fue un error por nuestra parte". Y añade: "Que hicimos las cosas mal, lo entiendo. Lo que no es normal es que llamemos a un equipo de emergencia y no hagan caso. Cuando una persona decide escalar voluntariamente y tiene un accidente, le ayudan o a una persona que sale en mountan bike. Es un error nuestro, entiendo que hubiéramos tenido que pagar una multa o pagar el rescate, pero que nadie nos rescate, nadie más que unos compañeros nuestros aficionados al 4x4..."