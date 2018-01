Somos califica de "cuento de hadas" los nuevos planes y Ciudadanos e IU reclaman presupuesto

Somos, Ciudadanos e Izquierda Unida (IU) pusieron ayer en duda que se puedan llegar a materializar los nuevos proyectos de trazado de la ronda norte y de integración de las vías ferroviarias en Avilés tal cual los presentó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El rechazo es tal que David Salcines habló de "cuento de hadas".

"La exposición se centró en describir una posible solución al actual problema, pero sin aportar datos concretos sobre plazos y presupuestos. Tanto en la solución para las vías como en la ronda tenemos que valorar más profundamente la soluciones técnicas", señaló la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Carmen Pérez Soberón. "Ahora el Ministro destaca que la última solución propuesta por el Principado para la ronda es la obvia, por barata, bajo impacto en ciudadanía y servicios..., ¿Qué estuvimos haciendo durante los últimos 20 años apostando por la opción equivocada?", se lamentó.

"Esto es el cuento de nunca acabar. Hemos visto multitud de protocolos, de proyectos que han ido cambiado sin que ninguno se materialice", señaló el portavoz de Somos en Avilés, David Salcines. "Lo de hoy [por ayer] no tiene partidas, ni tampoco plazos para cumplirlo". Llarina González, la portavoz de IU advirtió: "No vamos a dar crédito a esto hasta que no veamos algo real". "Sin presupuesto ni plazos corre el peligro de retrasarse más".