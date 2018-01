Foro emplaza al Gobierno a incorporar en los créditos extraordinarios 11,8 millones en ayudas a damnificados y prevención de incendios

El grupo parlamentario de Foro Asturias ha registrado en la Junta General del Principado dos propuestas para tratar de forzar al Gobierno a invertir 11,8 millones de euros en la reparación de los daños de la oleada de fuegos del pasado octubre y en la prevención de nuevos episodios incendiarios. En dos iniciativas anunciadas esta mañana, los diputados Pedro Leal y Carmen Fernández anunciaron su pretensión de emplazar al Ejecutivo a incluir en las leyes de crédito extraordinario que deben modificar el presupuesto prorrogado una partida de 4,4 millones para mitigar el retraso de "las primeras ayudas a quienes han sufrido pérdidas como consecuencia de los incendios de octubre" y otra de 6,78 millones destinados a acciones de prevención de incendios forestales.

Leal ha lamentado que tres meses después de la última gran serie de fuegos en los montes asturianos "los afectados no pueden permitirse el lujo de más demoras en la percepción de las ayudas paliativas" y ha considerado algo más que escasa la partida de 300.000 euros para este menester que preveía el presupuesto prorrogado. El diputado se dice "asombrado ante la absoluta falta de iniciativas del Gobierno de Javier Fernández, que ha dejado abandonados a los damnificados y tiene la obligación de enmendar su absoluta falta de solidaridad" con ellos.

Las cantidades propuestas por Foro coinciden con las consignadas en las enmiendas parciales que el grupo tenía previsto presentar al proyecto de presupuesto del Principado para 2018, que finalmente decayó al no contar el Gobierno con los apoyos necesarios para proseguir su tramitación parlamentaria. A los 4,4 millones para las ayudas se suman 6,78 para el instar al Gobierno a desarrollar las medidas preventivas que él mismo tiene incluidas en su Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. "No se puede esperar más", afirma la parlamentaria, "de nada sirve recuperar lo quemado si no se ponen en marcha medidas para que los fuegos no se propaguen con la velocidad que lo hacen". Tomando al Gobierno por la palabra, y dado que en su momento valoró en 52 millones de euros el volumen total de pérdidas de los incendios de octubre, Pedro Leal considera que con once de inversión "la rentabilidad futura" de su propuesta parece ventajosa para las arcas de la Administración.