El PSOE considera que las promesas de los ministros "han sido un fraude"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, comparó ayer la doble visita de ministros a Asturias con "los Reyes Magos, aunque les faltó uno". Pero "al contrario que los Reyes Magos, cada visita de ministros es un fraude", apuntó Barbón.

El líder de los socialistas se refirió en primer lugar al anuncio de De la Serna para las vías de Avilés, "un proyecto del que no da plazos ni financiación; eso son palabras que se lleva el viento". "Es verdad que este gobierno el tema de los plazos no lo lleva bien: la variante de Pajares llevaría abierta desde 2013 si le hiciéramos caso al Gobierno", añadió.

En su repaso a la visita del ministro de Fomento no obvió la situación de caos que se generó en la autovía Ap-6 de Madrid por la nieve. "No le voy a decir que dimita, sino que vea los vídeos de Mariano Rajoy en 2009", en referencia a las críticas que los populares, entonces en la oposición, lanzaron contra la entonces ministra Magdalena Álvarez por una cuestión similar.

Respecto al ministro de Energía, Álvaro Nadal, Barbón destacó que "ante el problema del carbón nacional, lo único que dice es que eso ya se decidió en 2010, como si el gobienro de España no tuviera nada que ver: ellos llevan desde finales de 2011 y no han hecho nada para garantizar la continuidad de la actividad minera del carbó autóctono".

Adrián Barbón afirmó que los socialistas están "escandalizados". "Algo podrá hacer, como cumplir el plan de la minería 2013-2018 que firmaron ellos". Entre sus recomendaciones, que plantee a Europa recuperar"el concepto de reserva estratégica de carbón". Barbón esquivó el debate sobre si él debe presentarse a las primarias del partido para elegir futuro candidato: "No hay ningún proceso abierto, no voy a participar en debates en los medios". Y destacó el cumplimiento de los 100 días de la nuev ejecutiva de la FSA. "Los ciudadanos quieren una FSA que hable de los problemas de la gente, no de los nuestros", insistió. "Lo que corresponde es trabajar por el partido, este no es un debate de unos contra otros", concluyó Barbón.